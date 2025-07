Výskumníci našli v Atlantiku viac ako 1000 kontajnerov s jadrovým odpadom FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výskumníci vyplávali zo západofrancúzskeho mesta Brest na lodi L'Atlante v polovici júna na štvortýždňovú expedíciu do západného Atlantiku s cieľom nájsť tam nebezpečný odpad a zistiť jeho vplyv na ekosystém. V oblasti vyhadzovali jadrový odpad rôzne krajiny medzi 50. a 90. rokmi minulého storočia. Hĺbka mora a jeho vzdialenosť od pevniny a akejkoľvek ľudskej činnosti sa považovali za ideálne podmienky na likvidáciu priemyselného či laboratórneho odpadu, a to najmä tam, kde sa morské dno javilo ako geologicky stabilné.

Les chercheurs du CNRS ont identifié 3 355 barils de déchets nucléaires immergés dans l'Atlantique.



200 000 fûts radioactifs y ont été largués entre 1946 et 1990.



➡️ https://t.co/YUzq3kzm3i pic.twitter.com/VAc5JmC9uj — Le Parisien (@le_Parisien) July 11, 2025

Vyhadzovanie jadrového odpadu do mora bolo zakázané v roku 1993. Predpokladá sa, že pred týmto rokom stihli krajiny do severného Atlantiku vyhodiť najmenej 200 000 kontajnerov s jadrovým odpadom do hĺbky medzi tromi až piatimi kilometrami. Ich poloha, stav a ani to, či sú na jednom mieste alebo rozmiestnené, nie sú známe.

Dvadsaťjedenčlenný tím prehľadáva oblasť, v ktorej sa predpokladá umiestnenie aspoň polovice odpadu. Výskumníci mapujú jej okolie a odoberajú vzorky vody, oceánskeho podložia i miestnej fauny. Pri činnosti im pomáha ponorkové vozidlo UlyX vybavené kamerou a sonarovým systémom.

Vedúci projektu NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring) Patrick Chardon verí, že sa rádioaktivita z väčšiny odpadu postupne vytratí po asi 400 rokoch. „Kontajnery boli navrhnuté tak, aby odolali tlaku v hĺbkach, ale nie tak, aby úplne zadržali rádioaktivitu, ktorá mohla medzičasom začať unikať,“ dodal Chardon.