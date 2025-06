Zázrak alebo príroda? Vedci tvrdia, že rozdelenie Červeného mora Mojžišom mohlo mať prirodzené vysvetlenie

Mojžiš rozdelil Červené more a Izraeliti mohli prejsť na druhú stranu. (Zdroj: Getty Images)

Biblický príbeh o Mojžišovi, ktorý rozdelil Červené more, známy aj ako „Yam Suph“ v hebrejčine, patrí medzi najznámejšie udalosti Starého zákona, uviedol portál Daily Star. Rozpráva o prorokovej ceste, keď viedol Izraelitov z otroctva v Egypte. Mojžiš, vedený Bohom, zdvihne svoju palicu nad Červené more, voda sa rozdelí a jeho ľud môže prejsť. More sa po chvíli opäť uzavrie a pohltí faraónove vojská. Táto udalosť je opísaná v Starom zákone (Exodus 14:19–31). „Keď Izraeliti dorazili k Červenému moru, Mojžiš vystrel ruku a vody sa rozdelili, čo umožnilo jeho nasledovníkom bezpečný prechod. Egypťania ich prenasledovali, ale Boh opäť prikázal Mojžišovi, aby vystrel ruku, a more pohltilo armádu,“ uvádza Národná galéria v Londýne.

Podľa biblického rozprávania Mojžiš po tom, ako uvalil na Egypt sedem rán, vedie Izraelitov do pustatiny pri hľadaní zasľúbenej zeme. Utekajúca skupina sa ocitá v pasci. Na jednej strane je postupujúce faraónovo vojsko, na druhej strane Červené more. Filmové spracovania, ako napríklad Desatoro alebo Princ Egyptský, zobrazujú Mojžiša, ako prikazuje vodám Červeného mora, aby sa na dostatočne dlhý čas rozostúpili a na filmovom plátne vzniká silný a pôsobivý obraz.

Vedci však pripúšťajú teóriu, že v tomto biblickom príbehu mohla zohrávať zásadnú úlohu príroda. Domnievajú sa, že skutočný zázrak spočíval v dokonale načasovanom úteku Izraelitov pred faraónovým vojskom. Podľa Daily Mail vedci podporujú túto možnosť počítačovými simuláciami, ktoré ukazujú, že poryvy vetra s rýchlosťou 100 km/h, prichádzajúce zo správneho smeru, by mohli rozostúpiť vodu a vytvoriť medzeru širokú až päť kilometrov. A keď by vietor ustal, more by sa prudko vrátilo späť, pričom by egyptskú armádu zaliala ničivá prívalová vlna.

Oceánograf Carl Drews povedal: „Prechod cez Červené more je nadprirodzený jav s prírodnou zložkou a zázrak spočíva v načasovaní.“ Vedec a bývalý zamestnanec z amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), Bruce Parker sa domnieva, že mocný prorok mohol uniknúť z Egypta vďaka svojim znalostiam a táto skutočnosť sa zhoduje s tým, čo sa píše aj v Biblii: „Hospodin spôsobil, že more ustúpilo silným východným vetrom po celú noc, urobili z mora suchú zem a vody sa rozdelili.“ Niektorí vedci sa domnievajú, že práve tento biblický verš o silnom vetre by mohol byť kľúčom k rozlúšteniu záhady, ako sa Mojžišovi a jeho ľudu podarilo prejsť cez Červené more.

Parker vo Wall Street Journal poukázal na Mojžišove znalosti miestnych podmienok: „V mladosti žil v neďalekej pustatine a vedel, kadiaľ prechádzali počas odlivu karavány cez Červené more. Poznal nočnú oblohu a staroveké metódy predpovedania prílivu a odlivu podľa polohy mesiaca na oblohe a jeho fázy.“ Na druhej strane, faraónovi vojaci nemali o tomto jave ani tušenie a voda ich veľmi zaskočila.

Jedným z problémov je však smer vetra, ktorý je v Biblii uvedený ako východný. Nathan Paldor, oceánograf z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, pre MailOnline povedal: „Keď fúka silný vietor smerom na juh približne jeden deň, voda sa odtlačí smerom do mora, čím sa odhalí dno, ktoré bolo predtým pod vodou.“ Podľa výpočtov profesora by vietor s rýchlosťou 65 až 70 kilometrov za hodinu fúkajúci zo severozápadu, mohol vytvoriť takúto cestu, ktorou by Izraeliti dokázali uniknúť z Egypta. Vietor, ktorý by za uvedených podmienok fúkal celú noc, mohol odtlačiť vody mora až o približne 1,6 kilometra.

Taktiež by spôsobil pokles hladiny mora približne o tri metre, čo by Izraelitom umožnilo prejsť po morskom dne cez podvodný hrebeň. Vo svojom výskumnom článku profesor Paldor uvádza, že pôvodný hebrejský výraz je „Rauch kadim“, čo by mohlo označovať buď severovýchodný alebo juhovýchodný smer. Je tiež možné, že presný údaj bol v určitom štádiu pri preklade nesprávne interpretovaný. Existujú aj alternatívne teórie, podľa ktorých došlo k udalosti na inom mieste a niektorí špekulujú, že sa mohla odohrať pri jazere Tanis.