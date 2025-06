Muž hovorí so smrťou: „Démon ma uhryzol, duchovia mi ukazovali svoje smrteľné rany"

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako trojročná si myslela, že má len imaginárneho kamaráta. Vysoký, chudý muž sa jej stále usmieval a hral sa s ňou na skrývačku. „Dnes si myslím, že to bol duch, ktorý mal rád deti. Vždy bol veselý, nikdy ma nevystrašil,“ hovorí dnes Caterina, známa ako austrálska „šepkárka duchov“, uviedol portál Daily Star. Iný duch to však mal ťažšie. Sprevádzal ju do školy a pôsobil zmätene. „Bol smutný, zúfalý a túžil sa vrátiť domov. No nevedel, ako sa tam dostať. Prosil ma, aby som mu ukázala cestu, ale ja som netušila. Raz som sa naňho nahnevala a povedala mu, že je mŕtvy. A už sa nikdy neukázal.“ Niektoré zážitky však boli oveľa desivejšie. Caterina si spomína, ako jej duchovia ukazovali rany, ktoré im spôsobili smrť – guľky, autonehody, rakovina či vraždy. „Triasla som sa, kričala a utekala preč. Bála som sa, no nevedela som to zastaviť.“

V puberte sa rozhodla dar potláčať, no duchovia neodišli. Keď mala približne 15 rokov, prijala fakt, že ich vidí a začala sa učiť, ako svoj „dar“ využiť v prospech iných. Postupne sa stala profesionálnym médiom a dnes pomáha ľuďom komunikovať so zosnulými. Vystupuje pod menom The Australian Ghost Whisperer, nahráva podcast, navštevuje strašidelné miesta a rozpráva o stretnutiach, ktoré naháňajú hrôzu. V jednej epizóde opisuje, ako ju údajne uhryzol démon, ktorý sa zmocnil tela malého dieťaťa. Dnes tvrdí, že duchov vída menej, kontaktuje ich len vtedy, keď majú odkaz pre pozostalých alebo keď ich treba „odprevadiť“ na druhý svet. „Som vďačná, že mám tento dar. Pomohla som mnohým ľuďom. Je to požehnanie,“ uzatvára Caterina.