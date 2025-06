Japonská „Baba Vanga“ varuje pred novou pandémiou v roku 2030. Turizmus už teraz pociťuje dôsledky jej predpovedí FOTO

Baba Vanga (Zdroj: Youtube/AnotherLife2Time csatornája)

Tatsuki, ktorá je známa pre svoje presné predpovede, údajne ešte v roku 1999 vo svojej knihe The Future as I See It napísala, že neznámy vírus príde v roku 2020, zmizne po apríli a vráti sa o 10 rokov neskôr, uviedol portál Mirror. Mnohí jej pripisujú predvídanie pandémie koronavírusu, ale aj úmrtia celebrít ako Freddie Mercury či princezná Diana, či zemetrasenie v Kobe v roku 2011.

Esse mangá foi criado pela mangaká Ryo Tatsuki. Nele ela relata sonhos premonitórios que teve, e um deles alertava para um grande desastre no Japão em 11 março de 2011.



Coincidência? Foi exatamente quando ocorreu o terremoto e tsunami de Tōhoku. pic.twitter.com/BQRDafGeZJ — Japão FC+ (@japaofcmais) June 1, 2025

Teraz však japonská umelkyňa varuje, že v roku 2030 má svet opäť čeliť smrtiacemu vírusu, ktorý môže priniesť ešte väčšie škody. Jej slová nadobúdajú silu aj v kontexte aktuálneho nárastu prípadov COVID-19 v Indii, čo ešte zvyšuje úroveň globálnej ostražitosti. Tatsuki zároveň opätovne upozorňuje aj na ďalšie ničivé zemetrasenie, ktoré má podľa jej vízie zasiahnuť Japonsko už v júli 2025. Krajina, ležiaca na seizmickom zlome, je zvyknutá na otrasy. Ročne ich zažije viac ako 1 500. Mnohé sú síce slabé, no obavy z veľkého otrasu silnejú. Tatsuki totiž presne predpovedala aj tragické zemetrasenie z marca 2011, ktoré vyvolalo ničivú cunami a katastrofu vo Fukušime. Tieto predpovede už teraz ovplyvňujú turizmus. Záujem o Japonsko počas veľkonočných sviatkov podľa údajov hongkongskej cestovnej kancelárie WWPKG klesol o polovicu. Podobný trend zaznamenali aj v Južnej Kórei, na Taiwane či v juhovýchodnej Ázii. Údaje spoločnosti Bloomberg Intelligence ukazujú, že rezervácie leteniek z Hongkongu medziročne klesli o 50 %, a v období medzi koncom júna a začiatkom júla až o 83 %.

„Predpokladali sme, že obsadenosť sedadiel bude na úrovni 80 %, no reálne rezervácie dosiahli iba 40 %,“ potvrdil Hiroki Ito, generálny riaditeľ jednej z japonských leteckých spoločností. Podľa analytikov ľudia v regióne volia opatrnejší prístup a uprednostňujú iné destinácie. „Špekulácie o zemetrasení majú nepochybne negatívny vplyv na turizmus a dočasne spomalia jeho rast,“ uviedol Eric Zhu z Bloomberg Intelligence.