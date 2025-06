Odborníci zdvíhajú varovný prst pred Trumpovou Zlatou kupolou, obranným štítom proti hypersonickým zbraniam za 25 miliárd dolárov

Prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

USA plánujú nový systém protiraketovej obrany s ambíciou takmer 100-percentnej ochrany. Trump tvrdí, že Zlatá kupola bude plne funkčná do konca jeho funkčného obdobia o tri roky a že poskytne takmer 100 % ochranu pred raketovým útokom. Odborníci však upozorňujú, že realita môže byť oveľa komplikovanejšia, uviedol portál Live Science.

Prečo nový raketový štít?

Ako vysvetľuje Iain Boyd, letecký inžinier a riaditeľ Centra pre národné bezpečnostné iniciatívy na Univerzite v Colorade, viaceré krajiny ako Čína, Rusko, Severná Kórea či Irán vyvíjajú nové typy rakiet, ktoré dokážu prelomiť existujúce americké obranné systémy. Zvlášť nebezpečné sú hypersonické rakety, ktoré letia extrémnou rýchlosťou, pohybujú sa v atmosférických vrstvách mimo dosahu bežných zbraní a navyše dokážu manévrovať, čím sťažujú ich zachytenie. „Tieto nové zbrane si vyžadujú úplne nový prístup k obrane,“ upozorňuje Boyd.

Zobraziť galériu (2) Vesmírny protiraketový štít Golden Dome (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Ako má Zlatá kupola fungovať?

Zlatá kupola má byť viacvrstvovým globálnym systémom senzorov a zachytávacích rakiet, ktoré budú rozmiestnené na zemi, vo vzduchu, na mori a vo vesmíre. Úlohou je zachytiť hrozby v každej fáze ich letu – od štartu až po dopad. USA už dnes disponujú viacerými obrannými systémami ako Patriot či NASAMS, no senzory budú musieť byť výrazne rozšírené, najmä v oblasti vesmíru, a zachytávače prepracované, aby dokázali reagovať aj na hypersonické hrozby.

Je takáto technológia reálna?

Technológie na zachytenie hypersonických rakiet sú v štádiu vývoja, no viaceré komponenty sú podľa Boyda už „na dosah“. Výzvou zostáva nepretržité sledovanie manévrovateľných cieľov a vývoj senzorov, ktoré to dokážu. Zlatá kupola bude pravdepodobne vychádzať z existujúcich projektov, do ktorých sa už roky investuje. V tomto zmysle nejde o úplne nový projekt, ale záväzok k ich reálnemu nasadeniu.

Takmer 100 % ochrana? Skôr marketing

Aj najmodernejší systém protiraketovej obrany na svete – izraelský Iron Dome – nedosahuje úplnú ochranu. Pri masívnych útokoch je možné ho zahltiť. Podobne to bude aj so Zlatou kupolou. „Dôležitejšia ako dokonalá ochrana je odstrašujúca schopnosť systému prinútiť protivníka, aby si dvakrát rozmyslel, či má cenu odpáliť extrémne drahú raketu, keď je vysoká pravdepodobnosť, že cieľ nezasiahne,“ vysvetľuje Boyd.

Dá sa systém spustiť za tri roky?

Podľa odborníka ide o veľmi ambiciózny časový plán. Vzhľadom na to, že hypersonické zbrane už používajú Rusko aj Čína, existuje veľká politická motivácia a tlak na rýchly vývoj. Avšak kompletná integrácia celého systému, vrátane rozšírenia existujúcich základní, satelitov a senzorov, bude s najväčšou pravdepodobnosťou trvať dlhšie než tri roky.

Financovanie? Politicky dosiahnuteľné

Z požadovaného obranného rozpočtu 1 bilión dolárov na rok 2026 by 25 miliárd na Zlatú kupolu predstavovalo len 2,5 %. Z hľadiska financií ide teda o realizovateľný plán, aj keď bude vyžadovať ukončenie iných programov. V budúcnosti by mohla Zlatá kupola zahrnúť aj zbrane s riadenou energiou, ako sú vysokoenergetické lasery či mikrovlny, ktoré by výrazne zvýšili počet možných zásahov proti útočným raketám.