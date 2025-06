Výdavky na jadrové zbrane prudko stúpli: Štáty investovali cez 100 miliárd dolárov

(Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Deväť štátov vlastniacich jadrové zbrane minulý rok výrazne modernizovalo svoje jadrové arzenály. Investovali do nich 100 miliárd dolárov , čo je takmer o desať miliárd dolárov viac ako v roku 2023. Vo svojej výročnej správe zverejnenej v piatok to uviedla Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) so sídlom v Ženeve. Informuje agentúra DPA a AFP.