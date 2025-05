Influencerka, ktorá jedla make-up, zomrela: Trpela nezvyčajným ochorením

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Online komunita smúti. Tchajwanská influencerka Guava Shuishui, známa svojimi originálnymi beauty videami, v ktorých často ochutnávala make-up produkty, zomrela náhle 24. mája 2025, uviedol portál Need to Know. Podľa blízkych ľudí trpela ku koncu apríla záhadnou chorobou, ktorej okolnosti zatiaľ nie sú známe. Jej posledný príspevok na Instagrame zverejnila 23. apríla. Po tejto aktivite sa však odmlčala, čo vyvolalo vlnu špekulácií medzi fanúšikmi.

Správy o jej úmrtí sa potvrdili až 25. mája, keď blízky človek zdieľal dojímavý status:Na sociálnych sieťach sa okamžite začali objavovať odkazy plné dojatia.napísal jeden z fanúšikov. Ďalší dodal: