Podnikateľský nápad mamičky mení 100 dolárov na 770-tisíc dolárov mesačne: Zmena života

Bývalá cestovná poradkyňa Racquel Ferrarová a jej partner sa počas pandémie ocitli v ťažkostiach. Zložitú situáciu však vnímali ako výzvu niečo zmeniť. „Keď ma počas covidu prepustili, samozrejme, to spôsobilo veľký stres,“ spomína si dvojnásobná mamička. „Žili sme v jednoizbovom byte a s jedným príjmom by sme neboli schopní prežiť.“ Okrem toho, že prišla o prácu, jej partner pracoval v stavebníctve, ktoré bolo v tom čase tiež pod veľkým tlakom, čo vo dvojici vyvolávalo ďalšie obavy, uviedol portál Yahoo. Všetko nakoniec viedlo k nečakanému rozhodnutiu, keď budúca mamička hľadala detské oblečenie pre svoje nenarodené dieťa. To málo finančných prostriedkov, čo mala k dispozícii, sa snažila využiť na obstaranie kvalitných kúskov, ktoré by sa mohli dediť z generácie na generáciu a nie skončiť v koši. Nedokázala však nájsť veľa možností. Vtedy jej partner navrhol, aby začala podnikať a jej investícia 100 dolárov (57,20 eur), ktorú mala na rozbehnutie malého podniku, sa jej naozaj veľmi oplatila.

„Bol to pre mňa zvláštny koncept a pamätám si, že som mu odpovedala, že som nikdy neštudovala a ani som nechodila na univerzitu zameranú na podnikanie. Len som predpokladala, že to je to, čo by ste mali urobiť, aby ste založili firmu,“ priznáva Racquel. „Môj partner ma povzbudil, aby som sa pustila do ďalšieho prieskumu, čo trvalo dosť dlho. Nakoniec som našla dodávateľa, navrhla logo a bola som pripravená kúpiť prvú vzorku, ktorá stála 100 dolárov (57,20 eur). Trvalo mi mesiac chodenia sem a tam, kým som stlačila spúšť, pretože to bolo vtedy pre mňa veľa peňazí.“ Táto investícia sa nakoniec ukázala ako jedna z najlepších v jej živote, pretože sa stala začiatkom značky Cinnamon Baby, ktorá ponúka jedinečné detské oblečenie s miestnym dizajnom. Spoločnosť začala pôsobiť v jednoizbovom byte jej zakladateľky, keď mal jej syn len tri mesiace a úspech sa nedostavil zo dňa na deň. „Pamätám si, že prišli zásoby a vôbec sa nepodobali na vzorky, ktoré som pôvodne schválila u svojho výrobcu. Boli hrozné,“ spomína si Racquel.

https://www.tiktok.com/@racquelferraro/video/7470076242423827732?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7488474518177826326

Pomalý štart

„Bolo to veľmi pomalé, pri spustení sme nedosiahli žiadny predaj. Išlo o veľa práce s malou alebo žiadnou angažovanosťou, veľa stresu z toho, že som urobila zlé rozhodnutie, keď som to začala. Uvedomila som si, že všetko, na čom som posledných šesť mesiacov tak tvrdo pracovala, nebude prijaté tak, ako som dúfala a nemala som veľa peňazí na to, aby som to udržala v chode.“ Racquel sa napokon prinútila dať tomu poslednú šancu. „Objednávky som balila na našom jedálenskom stole s mojím malým dieťaťom v nosiči. Keď bol starší, požiadala som partnera, aby ho zobral na prechádzku, aby som mala hodinu denne na balenie. Potom, keď som bola celú noc hore, pokračovala som v prieskume a snažila sa navrhnúť ďalšiu vec, ktorá by pomohla posunúť moje podnikanie na vyššiu úroveň. Prvý rok som takmer vôbec nespala. Keď sa na to pozriem späť, nestačilo by to na prácu na plný úväzok. Avšak v tom čase, keď som sa snažila zladiť domácnosť a podnikanie zároveň, mala som pocit, že pracujem na viacero plných úväzkov, pričom fungujem maximálne pri troch hodinách spánku za noc!“

Práca počas druhého tehotenstva

Racquel priviedla na svet druhé dieťa v čase, keď sa jej podnikanie rozbehlo a podľa jej slov nastal absolútny chaos. „To, že čakám druhé dieťa, som zistila v týždni, keď sme sa sťahovali do nášho pop-upu v nákupnom centre Chadstone. V období prvých príznakov som pracovala 14 hodín denne, ale samozrejme, keďže som bola pod tlakom a mala som časový plán, bojovala som,“ pokračuje dvojnásobná mamička. „Moje druhé tehotenstvo bolo oveľa ťažšie. Tentoraz, po covide, s dvojročným batoľaťom a rastúcim podnikom, som neustále pracovala a snažila sa ďalej rásť. Prvých šesť mesiacov mi bolo zle a celý deň som mala nevoľnosti. Rozprávala som sa s tímom a utekala som dozadu zvracať, potom som sa vrátila a pokračovala som ďalej. V dňoch, keď som mala pocit, že musím zostať doma, som si trochu pospala a potom som musela vstať a ísť do práce. To bolo v čase, keď moje podnikanie najviac rástlo. Až do dňa pôrodu v 40. týždni tehotenstva som balila objednávky a aj po pôrode a pobyte v nemocnici som sa stále aktívne držala svojej práce.“ Racquel vzdáva hold svojej komunite a tímu za to, že jej pomohli postaviť sa na nohy a vrátiť sa k podnikaniu s druhým dieťaťom v náručí. Spomína si, že sa cítila „oveľa viac prepojená, šťastnejšia a motivovanejšia ako počas pandémie.“

Rast za rok o 422 percent

Jej neuveriteľná pracovná morálka sa vyplatila, pretože v septembri dosiahla spoločnosť Cinnamon Baby najväčšie príjmy a mesiac ukončila s neuveriteľným príjmom 775 000 dolárov (443 059,68 eur), čo predstavuje 422 percentný nárast oproti septembru 2023. „Bolo to neuveriteľné a ohromujúce, že som to dosiahla za tri a pol roka od založenia prvého podniku. Na začiatku roka 2024 som členom tímu a svojmu partnerovi povedala, že do konca roka chcem dosiahnuť mesačne 700 000 (400 183 eur). Domnievam sa, že nikto nepredpokladal, že to myslím vážne. Myslela som si, že november na Black Friday bude najlepší mesiac predajov, takže urobiť to v septembri, v mesiaci uvedenia na trh bez akýchkoľvek predajov, bolo šialené a zmenilo mi to život. Posunulo to naše podnikanie na inú úroveň a iný štandard a dúfam, že tento september budeme môcť mať prvý mesiac s tržbami milión dolárov.“

https://www.tiktok.com/@racquelferraro/video/7467460511412522261?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7488474518177826326

Tri lekcie, ktoré by majitelia firiem mali vedieť

V týchto dňoch má Racquel svoj TikTok @racquelferraro, kde hovorí o realite vedenia podniku. „Chcela som si založiť TikTok po tom, ako ma frustrovalo, že som si prechádzala stránku For You a videla som len ľudí, ktorí hovorili o tom, akí sú úspešní a nezmienili sa o všetkých záporných stránkach podnikania,“ hovorí. „Zverejňujem veľa o chybách, ktoré som urobila v nádeji, že ľuďom ukážem, že nič nie je jednoduché a vždy sú tu vzostupy a pády a zdá sa, že ľudia chcú ukazovať len to, keď sa im niečo darí. Nič nie je dokonalé a moje podnikanie je dodnes plné nedokonalostí. Stále sa len učím a rastiem.“ Racquel hovorí, že tri najdôležitejšie lekcie, ktoré sa počas svojej cesty naučila, sú: odložiť svoje ego bokom a robiť rozhodnutia na základe toho, čo je pre podnik najlepšie, rýchlo zmeniť smer, ak niečo nefunguje a poznať podnik zvnútra a zvonku predtým, ako zadá úlohy externému dodávateľovi.

Austrálčanka je hrdá na rast svojho podniku

Dnes je Racquel najviac hrdá na to, že sa nikdy nezastavila. „Dokonca aj keď mi život kládol prekážky alebo keď sa mi narodili deti, nikdy som nepoľavila. Stále za to bojujem a nestrácam zo zreteľa to, čo je dôležité. Moje deti nemajú pestúnky a opatrovateľky. Môj najmladší chodí do škôlky dva dni v týždni a ostatné dni ho beriem so sebou do práce. Keď letíme na natáčanie, ideme ako rodina, uprednostňujeme trávenie spoločného času. Som hrdá na to, ako sme sa rozrástli bez toho, aby som musela obetovať obdobie s mojimi deťmi, keď boli menšie. Moja rada pre ostatných je, aby sa nikdy nevzdávali a boli spokojní s nepríjemným pocitom. Trik je len v tom, aby ste to všetko vždy prežili a budete môcť prísť lepší na druhú stranu.“