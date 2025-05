Zobúdza sa vaše bábätko v postieľke? Vyskúšajte TOTO 10-sekundové pravidlo, radí odborníčka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Už máte dosť toho, že sa vaše unavené dieťa prebúdza a rozplače v okamihu, keď ho uložíte do postieľky? Takýto scenár poznajú mnohí rodičia, ktorí sa trápia s problémami so spánkom u svojich detí. Ak hľadáte riešenie, odborníčka na detský spánok Jade Zammitová má pre vás jednu zásadnú radu, ktorá môže tento problém vyriešiť.

Určite to poznáte: vaše bábätko pokojne spí vo vašom náručí a keď ho chcete uložiť do postieľky, okamžite sa zobudí. Špecialistka na spánok dojčiat Jade Zammitová hovorí, že tajomstvo spočíva v správnom načasovaní a pochopení toho, v akom štádiu vývoja sa vaše dieťa nachádza. Bábätká, ktoré boli v prvých týždňoch života výbornými spáčmi, môžu prejsť medzi 12. a 15. týždňom vývojovým posunom a chcú spať len s vami. Znie vám to povedome? „Každý rodič začína v tomto cykle na inom mieste. Niektorí uspávajú hojdaním alebo kŕmením, iní sú vo veľmi úzkom kontakte, aby ich dieťa zaspalo,“ vysvetľuje Zammitová, píše denník Mirror. „Ich povedomie rastie na hranici štyroch mesiacov a niektoré deti si naozaj uvedomujú, kde ich ukladajú na spánok. Medzi 12. a 15. týždňom dochádza k obrovskému vývojovému posunu, kedy je to oveľa intenzívnejšie.“

(Zdroj: Getty Images)

Ak sa vám podarilo uspať vaše dieťatko v náručí a chcete ho uložiť do jeho vlastného spánkového priestoru bez toho, aby sa zobudilo, snažte sa správne načasovať presun. „V ich malých spánkových cykloch, ktoré trvajú zhruba 45 minút, sa v prvých desiatich minútach ešte prepadajú do hlbšieho spánku. Pokúste sa ich dostať na túto desaťminútovú hranicu skôr, ako ich uložíte a je pravdepodobné, že budú v hlbšom spánku,“ radí Zammitová. „Ak prekročíte 20-minútovú hranicu, hrozí, že ich opäť prebudíte. Pokiaľ to teda dokážete načasovať v intervale od 10 do 15 minút, máte väčšiu šancu na úspešný prenos,“ hovorí odborníčka „Keď ich presuniete do 20 minút, prejdú do ľahšej fázy spánku a o 30 až 40 minút sa začnú opäť budiť.“

Medzi ďalšie tipy, ktoré pomôžu hladkému prenosu, patrí zahriatie postieľky alebo kolísky predtým, ako dieťa uložíte. Vložte na miesto, kde bude spať, fľašu s horúcou vodou a pred uložením bábätka ju vyberte. Toto pomôže v prvých týždňoch, keď je zvyknuté na túlenie sa k teplému telu. Alebo ho môžete dať do kočíka a vziať ho do kuchyne či kdekoľvek potrebujete byť a jemne ho hojdať. Zammitová poukazuje aj na to, že veľa môžu urobiť aj samotní rodičia, preto je dôležité nebyť na seba príliš prísny. „Nechajte ich ležať vedľa seba alebo v ich postieľke, nech už máte akékoľvek nastavenie. A buďte im nablízku. Skúste ich trochu pohladiť po brušku, po tvári, ubezpečiť ich, že ste pri nich a že sú v bezpečí. Pomáha im to nacvičovať si ležanie a zaspávanie vo vlastnom priestore pred tým, ako si zdriemnu. Vďaka tomu sa trochu naučia spať a to všetko im pomôže pri presunoch, po zaspatí,“ dodala odborníčka.