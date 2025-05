Deň Jeruzalema sa u našich susedov skončil fiaskom: Nebezpečná bezpečnosť v parlamente, tentokrát zabudol na záchode zbraň policajt

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / txking)

Počas podujatia Deň Jeruzalema polícia posilnila ochranu snemovne. Podľa servera jeden z dodatočne nasadených príslušníkov ochrannej služby zabudol na toalete zbraň. „O tomto incidente som bol informovaný a dodal som, že situácia so zabudnutou zbraňou trvala niekoľko minút. Zodpovednosť za incident nesie výlučne Ochranná služba polície a jej príslušník. Riaditeľ (Jiří) Komorous sa mi za ňu ospravedlnil. Vyjadril som svoje znepokojenie a očakávam, že Ochranná služba prevezme za incident zodpovednosť,“ citoval Seznam Zprávy Plíška. Podľa servera žiada od polície písomnú správu s podrobným opisom incidentu.

Podobnú situáciu riešila dolná komora aj pred dvoma mesiacmi, keď na toalete zanechal zbraň bývalý poradca poslankyne Heleny Válkovej (ANO). Po marcovom prípade mala policajná ochranná služba dôslednejšie kontrolovať ľudí, ktorí vstupujú do snemovne s identifikačnými kartami, či dodržiavajú bezpečnostnú smernicu. Tá zakazuje vstup do Dolnej snemovne so zbraňami, výnimku majú iba policajti. Ak niekto prinesie zbraň, musí ju odovzdať na recepcii. Bývalý poradca Válkovej okamžite po marcovom incidente prišiel o vstupnú kartu do dolnej komory parlamentu.