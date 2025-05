Dozorkyňa (23) mala vzťah s dvoma väzňami naraz, jednému údajne nosila drogy

Isabelle Dale (Zdroj: Profimedia)

Pred súd v Southwarku sa postavila mladá dozorkyňa Isabelle Daleová, ktorá čelí dvom obvineniam z pochybenia vo verejnej funkcii, uviedol portál The Sun. Podľa prokuratúry mala mať od septembra 2021 do konca roka 2022 sexuálne vzťahy s dvoma väzňami, Shahidom Sharifom a Connorom Moneym súčasne. Sharif, jeden z jej údajných milencov, je obvinený aj z pokusu o pašovanie drog do väznice a z držby mobilného telefónu vo svojej cele. Daleová mala spolu s ďalšou obvinenou, Lileou Sallisovou naplánovať, ako kontraband do väznice dostať. Prokuratúra tvrdí, že Daleová sa do pašovania aktívne zapojila a porušila svoje profesijné povinnosti.

Connor Money, druhý muž, s ktorým mala Daleová udržiavať pomer, bol odsúdený na deväť rokov väzenia za spôsobenie smrti otca rodiny počas autonehody, pri ktorej šiel rýchlosťou až 225 kilometrov za hodinu. Na rozdiel od Sharifa však Money v súčasnosti čelí obvineniam len z trestného činu, z dôvodu ktorého bol pôvodne uväznený, nie pre vzťah s dozorkyňou. Daleová zatiaľ nepredložila žiadne vyjadrenie o vine. Súd určil termín procesu na 21. októbra, pričom sa predpokladá, že pojednávanie potrvá približne tri týždne. Medzitým sa má obžalovaná opäť dostaviť pred súd 6. júna. Isabelle Dale sa na svojom profile opisuje ako „skúsená väzenská dozorkyňa s dvojročnou praxou“. Je absolventkou štúdia kriminológie a práva na City of Portsmouth College.