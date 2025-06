AKTUÁLNE Česko je v pozore! Z basy ušiel väzeň na FOTO, je to cudzinec

(Zdroj: Topky)

"Muž je vysoký 162 cm, váži 50 kg, má čierne vlasy a tmavo hnedé oči, na tvári pod okom a na krku má čierne tetovanie, zdanlivé vek 32 - 35 rokov," informovala polícia s tým, že oblečený by mal byť do väzenského úboru, teda do šedých nohavíc, čiernej bundy, tmavých topánok s čiernou podrážkou, nemal by mať na sebe pokrývku hlavy.

Väzeň na úteku (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Polícia žiada verejnosť o pomoc. "Pokiaľ ste muža zahliadli alebo viete, kde sa v súčasnej dobe nachádza, bezodkladne nás kontaktujte na bezplatnej telefónnej linke 158," vyzýva česká polícia.