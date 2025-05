Prečo niektorí ľudia odmietajú mäso? Vedci tvrdia, že za tým môže byť rovnaký pocit odporu, aký cítime k výkalom či ľudskému mäsu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / Katarzyna Bialasiewicz)

Hoci je svet plný rôznych požívateľných látok, naša strava je v porovnaní s nimi veľmi obmedzená. Nepovažujeme papier či kriedu za jedlo, rovnako ako sa vyhýbame jedovatým hubám či potravinám, ktoré nám jednoducho nechutia. Ako napríklad ružičkový kel alebo čistý citrón. Väčšina ľudí by navyše odmietla aj konzumáciu materského mlieka alebo mäsa zo psov či mačiek a to aj napriek senzáciechtivým správam, ktoré sa občas objavujú v médiách. Vedci tieto reakcie delia do štyroch hlavných kategórií: nevhodné, nebezpečné, nechutné a odporné, uviedol portál IFL Science. Ide o prirodzené mechanizmy, ktoré ľuďom pomáhajú v rozhodovaní, čo je vhodné konzumovať a čomu sa radšej vyhnúť.

Tento výskum nadväzuje na pozorovania z 80. rokov, keď si odborníci všimli, že najčastejším dôvodom odmietania živočíšnych produktov je práve odpor, zatiaľ čo pri rastlinnej strave je to skôr nechutenstvo, teda nechuť k chuti, vôni alebo textúre jedla. Aby túto hypotézu otestovali, vedci z britskej University of Exeter zrealizovali experiment so zhruba 300 účastníkmi, z ktorých väčšina bola vegetariánska (252) a zvyšok všežravci (57). Respondentom ukazovali obrázky 11 rôznych látok, medzi nimi atraktívne mäsové pokrmy, ale aj zeleninu, ktorá patrí medzi menej obľúbené, napríklad olivy, ružičkový kel, surový baklažán alebo cviklu. Účastníci mali následne odpovedať na otázky spojené s odporom („Nemohol by som zjesť toto jedlo, ani keby som ho nevidel, necítil,“) alebo nechutenstvom („Nemám rád chuť, vôňu alebo štruktúru tohto jedla“). Tento prístup umožnil vedcom rozlíšiť, prečo konkrétne jedlá ľudia odmietajú. U všežravcov boli do testu zahrnuté aj obrázky extrémne odpudivých látok, napríklad ľudského mäsa, výkalov či psieho mäsa.

Výsledkom bolo 557 prípadov odmietnutia mäsa a 670 prípadov odmietnutia zeleniny. Pri každom odmietnutom jedle účastníci vysvetlili dôvod svojho rozhodnutia. Výskumníci zistili, že zatiaľ čo zeleninu odmietali najmä kvôli nechutenstvu, mäso odmietali z pocitu odporu. „Toto je zatiaľ najpresvedčivejší dôkaz, že pri odmietaní mäsa a zeleniny zohrávajú úlohu odlišné psychologické procesy,“ uviedla profesorka Natalia Lawrencová z University of Exeter. „Pocit odporu voči mäsu pomáha ľuďom vyhnúť sa jeho konzumácii, čo môže mať pozitívny vplyv na zdravie aj životné prostredie. Iné naše výskumy ukázali, že tento odpor sa môže vyvinúť postupne, napríklad počas kampane Veganuary, keď ľudia cielene vynechávajú mäso,“ dodala.

Zaujímavé je, že mäsožravci reagovali na obrázky výkalov podobným odporom, aký vegetariáni cítili pri pohľade na kuracie alebo hovädzie mäso. V oboch prípadoch išlo o zásadne inú reakciu, než akú ľudia vykazovali pri odmietaní zeleniny. „Aj keď si myslíme, že nejaké jedlo odmietame len preto, že ho nechceme jesť, naše zistenia ukazujú, že dôvody sú omnoho hlbšie a často evolučne podmienené. Odpor voči mäsu mohol vzniknúť ako ochrana pred patogénmi, ktoré v ňom môžu byť ukryté,“ doplnila hlavná autorka štúdie, doktorka Elisa Beckerová, ktorá dnes pôsobí na Oxforde. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Appetite.