Škandál známeho výrobcu sladkostí: V gumených cukríkoch sa našla marihuana! Viaceré deti boli omámené

(Zdroj: Getty Images)

AMSTERDAM - Znie to ako morbídny vtip, no v Holandsku to vyústilo do skutočného poplachu: niektoré balenia populárnych želé cukríkov „Happy Cola F!ZZ“ obsahovali stopové množstvá marihuany. Po viacerých prípadoch neúmyselného omámenia — vrátane detí — spustili úrady okamžitý stiahnutie produktu z predaja.