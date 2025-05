Slovami odborníka: Stukovatená pečeň so sebou prináša kopec ďalších chorôb, pestrec mariánsky vám NEPOMÔŽE!

Hoci sa to nemusí zdať, ide to ruka v ruke. Stukovatená pečeň s množstvom ďalších diagnóz, ktoré by vám možno ani nenapadli. Tak napríklad veľké prepojenie existuje medzi stukovatenou pečeňou a karcinómom prsníka. Mimochodom, čo si doktor myslí o tak veľmi populárnom pestreci mariánskom?