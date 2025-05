Tieto kriminálne seriály vysielacej služby pomohli riešiť skutočné prípady

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/wutwhanfoto)

LONDÝN / MANCHESTER - Istý psychológ tvrdí, že je zarážajúce, ak niekto odpočíva a relaxuje pri sledovaní kriminálnych seriálov spracovaných podľa skutočnej udalosti. Mnohé z týchto snímok však môžu priniesť nové informácie a vniesť viac svetla do niektorých prípadov alebo ich dokonca úplne vyriešiť. Podobné je to aj so sériou vysielanou na Netflixe.

Máte chuť pozrieť si skutočnú kriminálnu drámu, ktorá je viac ako iba zaujímavá, prípadne ovplyvnila vyšetrovanie prípadu, okolo ktorého sa točí? Portál UniLad uviedol riešenie.

Schodisko (2004-2018)

Pozrite si minisériu z francúzskej produkcie, ktorú napísal a režíroval Jean-Xavier de Lestrade a okrem iných ju produkovali Lestrade, Matthieu Belghiti, Allyson Luchak. Zameriava sa na súdny proces s Michaelom Petersonom, ktorý bol odsúdený za vraždu svojej manželky Kathleen Petersonovej. V decembri 2001 zavolal na tiesňovú linku 911 a oznámil, že jeho manželka spadla zo schodov v ich dome vo Forest Hills v Severnej Karolíne. Úrady boli voči jeho vyjadreniam o páde skeptické a dospeli k záveru, že ju utĺkol na smrť. Preto ho obvinili z vraždy. Aj keď sa tým definitívne nevyriešil prípad manželkinej smrti, v dokumentárnom seriáli vznikla takzvaná sovia teória. Jednoducho povedané Kathleen sa pohádala a v dôsledku toho spadla zo schodov. Snímka poukázala na zložitosť prípadu a spochybnila postoj polície a súdneho systému. Michael nakoniec uzavrel aj Alfordovo priznanie, čiže priznanie viny, ktoré mu umožnilo tvrdiť, že je nevinný, pričom uznal, že existuje dostatok dôkazov na odsúdenie. Jeho odsúdenie bolo nakoniec zrušené a v roku 2017 ho prepustili z väzenia. Hoci sa zvýšila informovanosť o tomto prípade, seriál zároveň poškodil to, ako je Michael vnímaný verejnosťou. „Dopozeral som dokumentárnu sériu The Staircase, wowowow,“ napísal jeden z používateľov Twitteru. „Sledujem The Staircase už tretí raz. Je to fascinujúce,“ doplnil ďalší.

Vyrob vraha (2015)

Dokumentárny seriál o skutočných zločinoch, ktorý napísali a režírovali Laura Ricciardiová a Moira Demosová, sa zameriava na prípady Stevena Averyho z okresu Manitowoc vo Wisconsine. V júli 1985 sexuálne napadli a takmer zabili Penny Beerntsenovú. Stalo sa to, keď si išla zabehať na pláž neďaleko Green River. Opis, ktorý poskytla polícii, viedol k zadržaniu Averyho a obeť ho neskôr identifikovala ako útočníka. Zadržaný bol uznaný vinným zo znásilnenia prvého stupňa a pokusu o vraždu. Trval na svojej nevine a viackrát sa odvolal, ale jeho žiadosti boli zamietnuté. Neskôr sa do veci vložil Wisconsin Innocence Project, ktorý požiadal o použitie výkonnejšej technológie DNA. Vďaka tomu v septembri 2003 objavili laboratórne výsledky dokazujúce Averyho nevinu. Po odpykaní 18 rokov z 32-ročného trestu sa dostal tento muž na slobodu.

V októbri 2005 však bola zavraždená Theresa Halbachová a Avery, s ktorým sa nebohá v deň svojej smrti stretla, bol nakoniec obvinený z vraždy prvého stupňa. Medzi dôkazy patrilo auto obete, ktoré sa našlo na jeho pozemku, jeho DNA v ňom a kľúč od auta v jeho prívese. Jeho synovec sa tiež polícii priznal, že svojmu strýkovi pomáhal znásilniť a zabiť Theresu. Averyho uznali vinným a odsúdili na doživotie. On však stále trvá na svojej nevine. Hoci seriál prípad nevyriešil, podobne ako v prípade Schodisko, došlo k spochybňovaniu justičného systému a vyvolávaniu pochybností o právnych postupoch používaných v rámci vyšetrovania. V decembri 2015 viedol seriál k vypracovaniu petície adresovanej Bielemu domu, v ktorej verejnosť žiadala omilostenie Averyho. Vyzbieralo sa viac ako pol milióna podpisov, ale Biely dom nakoniec uviedol, že „prezident nemôže omilostiť trestný čin spáchaný štátom“. V čase, keď bol odvysielaný seriál, bolo vyhovené aj jednej z Averyho žiadostí o odvolanie v jeho prípade. Nakoniec boli všetky jeho odvolania zamietnuté a zostáva vo väzení. Jeden z divákov napísal online: „Vyrob vraha je pútavý seriál. Skutočne poskytuje drsný a triezvy pohľad na zlyhania a korupciu systému.“ Ďalším v poradí je seriál, ktorý výrazne ovplyvnil skutočný prípad a dokonca pomohol k oslobodeniu dvoch mužov.

Kto zabil Malcolma X (2019-2020)

Režiséri Rachel Dretzin a Phil Bertelsen pôvodne produkovali tento dokumentárny seriál pre televíziu Fusion a potom ho vysielali na Netflixe. Dvojica sledovala prácu historika a sprievodcu Abdur-Rahmana Muhammada, ktorý strávil viac ako 30 rokov vyšetrovaním vraždy Malcolma X a najmä obvinením jeho vraha, Talmadgea Hayera. Malcolm X bol smrteľne postrelený 21. februára 1965 v tanečnej sále Audubon vo Washington Heights na Manhattane v New Yorku. Svedkami streľby boli davy ľudí, ktoré pomohli zadržať podozrivého. Ten sa neskôr k činu priznal a dostal 20 rokov väzenia. V dvoch čestných vyhláseniach z roku 1977 Hayer tvrdil, že dvaja muži odsúdení spolu s ním, Muhammad A. Aziz a Khalil Islam, ktorí tiež dostali dvadsaťročné tresty, boli nevinní a namiesto nich boli spolupáchateľmi štyria ďalší. Po vydaní minisérie sa manhattanský okresný prokurátor rozhodol, že jeho úrad začne predbežne preverovať vraždu Malcolma X. Vyšetrovanie viedlo k opätovnému otvoreniu prípadu a odsúdenie Aziza a Islama bolo nakoniec zrušené. V období, keď boli prepustení, si dvojica odsedela 20 rokov vo väzení a v novembri 2022 im mesto New York priznalo celkovo 26 miliónov dolárov (23,09 milióna eur) a ďalších 10 miliónov od štátu (8,88 milióna eur). „Našli sme nášho hrdinu pri sledovaní seriálu Who killed Malcolm X na Netflixe. A toto je asi najsmutnejšia vec, akú som kedy sledoval,“ napísal jeden z používateľov Twitteru. A nakoniec je tu ešte seriál, ktorý skutočne viedol k vyriešeniu nie jedného, ale dvoch prípadov, ako aj k bezpečnému návratu dvoch unesených detí.

Nevyriešené záhady: (2022 a 2023)

Deviata epizóda tretej série seriálu s názvom Unesený rodičom, skúmala dva únosy detí, pričom jedna zo záhad sa nakoniec vyriešila. Sériu napísal Joshua Taylor a režíroval Joie Jacoby. Produkovali ju Josh S. Barry, Susan Carney a ďalší. Prípad, ktorý viedol k nájdeniu dieťaťa, sa zaoberal Abdulom Azizom Khanom. V roku 2018 ho uniesla jeho mama Rabia Khalidová, keď mal chlapec päť rokov. Po tom, ako jeho otec Abdul Khan dostal dieťa do plnej starostlivosti, Aziz zmizol tesne po Dni vďakyvzdania. Dňa 23. februára 2025 chlapca našli. Mal 12 rokov. Deviata epizóda 16. série bola zameraná aj na zmiznutie deväťročnej Kayly Unbehaunovej. Našli ju, keď mala 15 rokov iba necelý rok po tom, čo sa v seriáli hovorilo o jej zmiznutí. Netflix si pripísal zásluhu na vyriešení prípadu, pretože ľudia Unbehaunovú spoznali a viedlo to k jej bezpečnému návratu.