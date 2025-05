Nová štúdia odhalila: ženy dokážu zistiť, či sa im niekto páči, len na základe jeho vône

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / LittleBee80)

NEW YORK - Štúdia, do ktorej sa zapojili ženy vo veku od 18 do 30 rokov, odhalila zaujímavý fakt — ženy si dokážu vytvoriť názor na niekoho výlučne na základe jeho telesného pachu.

Pri prvom stretnutí s niekým, s kým ste si písali online, hrá úlohu viacero faktorov. Prvý dojem môže ovplyvniť to, či dotyčný zodpovedá fotografiám z profilu, ako sa oblieka, ale aj to, ako vonia, uviedol portál Unilad. Tieto zistenia priniesla štúdia z Cornellovej univerzity v New Yorku, publikovaná v odbornom časopise Scientific Reports. Vedci skúmali reakcie 40 žien vo veku 18 až 30 rokov, ktoré sa zúčastnili experimentu nazvaného - rýchle priateľstvo (speed-friending). Účastníci nosili rovnaké tričko počas 12 hodín, pričom ženy následne vôňu tričiek hodnotili. Po počiatočnom ovoňaní sa ženy zapojili do série desiatich štvorminútových konverzácií s rôznymi účastníkmi. Po rozhovoroch boli opäť požiadané, aby ohodnotili vôňu tričiek, ktorú si pamätali zo začiatku.

Výsledky preukázali, že prvý dojem z človeka bol silne ovplyvnený telesnou vôňou, ktorú si ženy zapamätali ešte pred samotnou interakciou. „Ľudia pri osobnom stretnutí vnímajú veľké množstvo podnetov. Vôňa, aj keď ju registrujú skôr podvedome, často predznamenáva, či im daný človek bude sympatický,“ vysvetlila Vivian Zayasová z Cornellovej univerzity, ktorá je spoluautorkou štúdie. Zaujímavé je, že názor sa dokázal zmeniť po osobnom rozhovore. „Jedno stretnutie môže ovplyvniť aj to, ako neskôr vnímate vôňu daného človeka,“ doplnila hlavná autorka štúdie Jessica Gabyová. Podľa nej do celkového dojmu z vône vstupujú viaceré faktory: „Stravovacie návyky, či ste skôr psí alebo mačací typ, aký prací prášok používate... Všetko zohráva úlohu.“ Záver je teda jasný - ak sa chystáte na rande, možno sa oplatí venovať pozornosť aj tomu, ako voniate.