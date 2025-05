Mozgovo mŕtva žena je pre tehotenstvo stále napojená na prístroje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Američanka Adriana Smithová je už viac ako 90 dní napojená na dýchací prístroj, čo potvrdila pre televíznu stanicu 11Alive jej matka, April Newkirková. Povedala aj to, že dcéra, ktorá pracovala ako registrovaná zdravotná sestra, bola vo februári takmer v deviatom týždni tehotenstva. Vtedy začala pociťovať silné bolesti hlavy a hoci vyhľadala lekársku pomoc v nemocnici, poslali ju domov len s liekmi a bez ďalších vyšetrení, na príbeh poukázal portál denníka Sme. Adriana začala v spánku lapať po dychu a vydávala klokotavé zvuky. Keď jej priateľ zavolal záchranku, previezli ju do inej nemocnice. CT vyšetrenie potvrdilo prítomnosť krvných zrazenín a následne Adrianu vyhlásili za mozgovú mŕtvu. Odvtedy je udržiavaná pri živote pomocou prístrojov. Nedávno ju previezli do Emory University Hospital Midtown, kde jej lekári vyberú dieťa, keď nastane správny čas. „Je to pre mňa mučenie. Prídem sem a vidím, ako moja dcéra dýcha, ale ona tam nie je. Malo to byť ponechané na rozhodnutí rodiny.“

“He has his toes, arms, limbs — everything is forming,” Adriana Smith's mother said. “We're just hoping he makes it.” https://t.co/Md0evsRmKm — 11Alive News (@11AliveNews) May 20, 2025

Aký je potratový zákon v Georgii?

Georgia v novembri 2022 schválila zákaz interrupcií po približne šiestich týždňoch tehotenstva. Zákon obsahuje len obmedzené výnimky, napríklad v prípade lekárskej núdze, ak je tehotenstvo „medicínsky beznádejné“, alebo v prípadoch znásilnenia či incestu na základe podania policajnej správy a plod má menej ako 20 týždňov. Zákon, známy ako „zákon o srdcovom tepe“ a oficiálne nazývaný ako Zákon o spravodlivosti a rovnosti pre živonarodené deti (LIFE Act), vyvolal množstvo kontroverzií a čelil viacerým právnym výzvam. Predložený bol už v roku 2019, ale účinnosť nadobudol až po zrušení rozsudku Roe v. Wade v roku 2022. Zákon viedol k prípadom, keď sa ženy ocitli v ohrození života, pretože lekári sa snažia nájsť rovnováhu medzi jeho dodržiavaním a poskytovaním nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.

Avery Davis Bellová minulý rok pre USA Today uviedla, že jej neskoro poskytli život zachraňujúcu starostlivosť, keď počas druhého trimestra potratila a silno krvácala. Lekári totiž uviedli, že zákrok dilatácie a evakuácie (D&E) musí počkať, kým nebude jej život vo väčšom ohrození. Liečili ju takisto v nemocnici Emory Midtown, kde je hospitalizovaná aj Smithová. Hovorkyňa nemocnice Janet Christenburyová uviedla, že sa nemôže vyjadrovať ku konkrétnym prípadom pacientov z dôvodu federálnych pravidiel ochrany súkromia.uviedla hovorkyňa. Správa ProPublica minulý rok skúmala úmrtia dvoch žien v Georgii, ktoré súviseli so zákazom interrupcií. Jedna z nich, Amber Nicole Thurmanová, zomrela po tom, ako lekári odložili dilatačný a kyretážny zákrok, keď sa u nej prejavil zriedkavý účinok po užití potratových tabletiek. Z jej maternice nebolo vypudené všetko tkanivo a dostala sepsu. Keď ju lekári zobrali na operáciu, bolo už neskoro a zomrela.

Rodina ženy na prístrojoch si želá možnosť voľby

Matka Adriany Smithovej pre 11Alive uviedla, že jej dcéra zrejme zostane napojená na prístrojoch minimálne do 32. týždňa tehotenstva, keď má plod veľkú šancu na prežitie mimo maternice. „Myslím si, že každá žena by mala mať právo urobiť vlastné rozhodnutie. A ak nie, tak ich partner alebo rodičia,“ povedala Newkirková, ktorá pravidelne berie Adrianinho syna do nemocnice a on si myslí, že jeho mama iba spí. Podľa jej slov by sa rodina možno nerozhodla pre ukončenie tehotenstva, ale ich trauma sa ešte znásobila tým, že sa nemohli rozhodnúť sami. Pre portál 11Alive povedala, že situácia sa ešte viac skomplikovala, pretože plod vykazoval známky možných zdravotných problémov v dôsledku tekutiny na mozgu. Navyše, za každý deň pobytu jej dcéry v nemocnici, sa hromadia účty. „Teraz sme odkázaní na to, aký život bude mať a my budeme tí, ktorí ho budú vychovávať,“ povedala a doplnila, že si uvedomuje, že za bábätko bude zodpovedná ona a dcérin partner.