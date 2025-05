Každá tretia žena ignoruje príznaky smrteľných gynekologických ochorení – päť varovných signálov, ktoré netreba podceňovať

Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Chinnapong)

LONDÝN - Až tretina žien odkladá návštevu lekára pri znepokojujúcich príznakoch, ktoré môžu súvisieť s rakovinou ženských pohlavných orgánov. Upozorňuje na to britská charitatívna organizácia The Eve Appeal, ktorá sa venuje osvete v oblasti gynekologických nádorov.

Tieto druhy rakoviny môžu spôsobovať výtok nezvyčajného charakteru, krvácanie mimo menštruácie alebo po menopauze, bolestivosť pri pohlavnom styku, hrčky alebo iné nezvyčajné telesné zmeny. Odborníci varujú, že mnohé ženy tieto príznaky prehliadajú alebo sa hanbia vyhľadať lekársku pomoc. Prieskum medzi viac ako tisíckou respondentiek ukázal, že každá tretia žena odkladala návštevu všeobecného lekára aj napriek obavám zo zdravotného stavu. Viac ako štvrtina opýtaných priznala, že by sa cítila nepríjemne, keby mala so svojím lekárom hovoriť o intímnych problémoch. Približne šesť z desiatich respondentiek uviedlo, že by sa cítili komfortnejšie, keby ich vyšetrovala žena. Pomáha aj vedomie, že lekár má skúsenosti v oblasti ženskej medicíny, alebo predchádzajúca pozitívna skúsenosť s konkrétnym odborníkom. Istotu poskytuje aj dôverne známy lekár, prípadne taký, ktorý aktívne kladie otázky a nabáda pacientku, aby otvorene hovorila o ďalších problémoch.

Praktická lekárka Aziza Sesay povedala, že podobné situácie zažíva pravidelne:

„Mnohé ženy prichádzajú s jedným problémom, no až po chvíli rozhovoru sa odvážia spomenúť niečo, čo ich trápi dlhodobo. Často mlčia pre hanbu, hoci ide o vážne príznaky – napríklad krvácanie po menopauze alebo opuch v oblasti genitálií. Žiaľ, v niektorých prípadoch ide už o neskoré štádium ochorenia.“ Podľa údajov The Eve Appeal diagnostikujú gynekologické nádory ročne viac ako dvadsiatimdvom tisícom žien vo Veľkej Británii. Každý deň tak získa túto diagnózu približne šesťdesiat osôb, z ktorých dvadsaťdva ochoreniu podľahne. Včasná diagnostika pritom výrazne zvyšuje šance na prežitie. V rámci májovej kampane Get Lippy sa The Eve Appeal snaží zvýšiť povedomie o varovných príznakoch piatich najčastejších typov gynekologických nádorov.