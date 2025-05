Zlepší spánok, uľaví pri dne a artritíde a posilní mozog: Účinky TEJTO šťavy dokazuje aj veda!

Čerešne nie sú len sezónna pochúťka do koláčov. V ich šťave sa skrýva prekvapivé množstvo zdraviu prospešných látok, ktoré môžu pomôcť telu aj psychike. A hoci jej chuť je poriadne výrazná, dôvody, prečo by ste si mali čerešňovú šťavu zaradiť do jedálnička, vás možno presvedčia.