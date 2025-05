Vedci zistili, že pod zemským povrchom je obrovský oceán vody

Ilustračné foto (Zdroj: NASA Image and Video Library)

Krátko po nedávnom upozornení vedcov, že priamo na našu zemeguľu mieri čierna diera, sa po 375 rokoch objavila aj informácia o možnej existencii strateného kontinentu. A aby toho nebolo málo, ukázalo sa, že asi 640 kilometrov pod zemou sa v hornine zvanej ringwoodit nachádza obrovské množstvo vody. Táto vrstva nie je ani kvapalná, ani pevná, a ani plynná a ide o štvrtý stav hmoty. Štúdia zameraná na tieto zistenia s názvom Dehydration melting at the top of the lower mantle, čo v preklade znamená Odvodňovacie tavenie na vrchole spodného plášťa, bola publikovaná v roku 2014. „Minerál ringwoodit je ako špongia, ktorá nasáva vodu. Je na ňom niečo veľmi zvláštne. Jeho kryštalická štruktúra umožňuje priťahovať vodík a zadržiavať vodu,“ vysvetlil vtedy geofyzik Steve Jacobsen. „Myslím si, že konečne vidíme dôkazy o globálnom kolobehu vody v Zemi, čo by mohlo pomôcť vysvetliť obrovské množstvo kvapaliny na povrchu našej obývateľnej planéty. Vedci hľadajú túto chýbajúcu hlbokú vodu už celé desaťročia,“ dodal.

Seizmológovia sa k týmto výsledkom dopracovali po analýze zemetrasení, keď zachytili otrasové vlny šíriace sa spod zeme. Ak by táto hornina ringwoodit obsahovala len jedno percento vody, znamenalo by to, že pod povrchom našej planéty sa nachádza trikrát viac vodnej plochy, ako je vo všetkých oceánoch na jej povrchu. A to nie je jediný významný objav, ku ktorému sa vedci dopracovali nedávno. Pomocou podvodného robota pri odkrytí sopečnej kôry objavili aj úplne nový ekosystém. Tieto zistenia sú dôkazom, že aj v súčasnosti má príroda ešte množstvo tajomstiev, ktoré len čakajú na odhalenie.