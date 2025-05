Pilot si pomýlil ruky, lietadlo za 300 miliónov eur takmer vzbĺklo na dráhe. Na palube boli stovky pasažierov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GATWICK - Let z britského Gatwicku do kanadského Vancouveru sa skončil ešte pred odletom, a to poriadne dramaticky. Pilot omylom stiahol zlú páku, čo spôsobilo požiar na brzdách lietadla. Let bol zrušený, letisko uzavreté a stovky pasažierov zostali v šoku.