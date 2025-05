Tínedžerka takmer zomrela po tom, čo si zlomila zub: FOTO Pre malú nehodu bojovala o život!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jej zdravotná nočná mora sa začala 5. apríla tohto roka, keď si počas hry so svojou čivavou nechtiac zahryzla do piercingu na jazyku, čo spôsobilo zlomenie zuba. Jej partner si po chvíli všimol, že jej zrazu opúchajú ústa, no Courtney išla spať v domnení, že to jednoducho samo prejde. Nasledujúce ráno sa jej však opuch zhoršil a nastali problémy s dýchaním. Rýchlo preto išla do nemocnice, kde jej údajne povedali, že jej nemôžu pomôcť a odporučili jej, aby vyhľadala zubnú pohotovosť.

(Zdroj: Getty Images)

U Courtney sa rozvinul absces, nevedela prehĺtať pre bolesti v hrdle a začala opakovane vracať. Zubár jej zub opraviť nemohol z dôvodu infekcie a predpísal jej antibiotiká, na ktoré však dostala alergickú reakciu. Jej priateľ Austin ju 9. apríla presvedčil, aby zavolala na tiesňovú linku. „Bol to on, kto mi zachránil život. Povedal: Ak nezavoláš, zomrieš,“ zdôverila sa tínedžerka pre spravodajský portál The Mirror.

Najhorší zážitok v živote

V tom čase jej opuchlo hrdlo, búšilo jej srdce a upadala do bezvedomia. Rýchlo ju hospitalizovali a lekári jej potvrdili, že má sepsu. Taktiež jej povedali, že keby prišla o hodinu a pol neskôr, neprežila by. „Vyzerala som ako Quagmire z Family Guy. Moja tvár bola päťkrát väčšia. Mohla som prísť o život. Cítila som, ako mi horí celé telo,“ dodala Courtney, ktorej podali infúzie a previezli ju do inej nemocnice, kde 11. apríla podstúpila operáciu.

(Zdroj: Getty Images)

„Zaviedli mi do hrdla dve rúrky a mala som drenážne vrecko, ktoré odvádzalo tekutinu,“ vysvetlila. Po ďalších troch dňoch strávených v nemocnici sa vrátila domov. Teraz sa snaží zvýšiť povedomie o príznakoch sepsy, akými sú horúci pot, strata chuti do jedla, dezorientácia či plytké dýchanie. „Vtedy mi to nedošlo. Ale spätne to bola najstrašnejšia skúsenosť v mojom živote,“ dodala.