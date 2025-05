Žena si vyšla do mesta za zábavou a zostali jej oči pre plač: Dostala INFEKCIU, ktorej sa už nikdy nezbaví

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena podľa portálu Daily Mail neprezradila, akým kmeňom herpesu sa nakazila. HSV-1 je druh, ktorý spôsobuje opary na ústach a okolo nich, zatiaľ čo HSV-2 zvyčajne spôsobuje genitálne príznaky. Na žiadny z týchto vírusov neexistuje liek a oba zostávajú v tele v latentnom stave. „Musím tento vírus nosiť v sebe celý život. Nie sú k dispozícii žiadne lieky na jeho liečbu,“ povedala uplakaná žena. „Existujú len lieky na zmiernenie bolesti, ale príznaky sa opakujú.“ Po ôsmich rokoch od incidentu amatérska speváčka hovorí, že sa stále potýka s radom nepríjemných príznakov spojených s herpesom a opary sa jej začiatkom tohto roka dokonca začali vyhadzovať aj na lícach.

(Zdroj: thinkstock.com)

Dávajte si pozor aj na mikrofóny

Odborníci z technologickej spoločnosti Li.Lac, ktorá vyrába dezinfekčné zariadenia pre mikrofóny, varujú, že „kontaminované mikrofóny môžu šíriť škodlivé baktérie či vírusy, ako je chrípka alebo iné choroby. Toto je obzvlášť znepokojujúce v prostredí, kde viacero ľudí môže používať ten istý mikrofón, napríklad v nahrávacích štúdiách, divadlách a konferenčných miestnostiach. Okrem toho môžu mikrofóny obsahovať alergény a dráždivé látky, ktoré môžu u citlivých ľudí spôsobiť respiračné problémy."

HSV-1 – vírus, ktorý zvyčajne spôsobuje orálny herpes, je však mimo tela veľmi nestály a po zaschnutí slín sa zvyčajne stáva neaktívnym. Najvyššie riziko by bolo, keby ste okamžite použili mikrofón, s ktorým prišiel do kontaktu niekto s aktívnym oparom, a máte porušenú kožu na ústach, cez ktorú by sa vírus mohol preniesť.

Správa z tohto roku odhalila, že viac ako 846 miliónov dospelých na celom svete v súčasnosti žije s genitálnym herpesom. Genitálny herpes je mimoriadne časté a celoživotné sexuálne prenosné ochorenie, ktoré sa šíri dvoma typmi vírusu herpes simplex (HSV). Prvý aj druhý typ môžu spôsobiť genitálny herpes. Prvý typ sa prejavuje ako opary, zatiaľ čo HSV-2 sa vo všeobecnosti spája so sexuálnym prenosom a genitálnymi zdravotnými problémami.

(Zdroj: Getty Images)

Pľuzgiere na pere alebo intímnych partiách?

Medzinárodný tím výskumníkov sa snažil vylepšiť skoršie metódy odhadu prevalencie oboch typov HSV na celom svete u ľudí mladších ako 50 rokov, počnúc odhadmi Svetovej zdravotníckej organizácie z rokov 2012 a 2016. V širšom zmysle výskumný tím zistil, že dve tretiny svetovej populácie žili v roku 2020 s akoukoľvek formou bežnejšieho HSV-1. Len v roku 2020 bolo od 49 a viacročných ľudí 122 miliónov nových infekcií HSV-1 vrátane 16,8 milióna nových genitálnych infekcií. Medzi ľuďmi vo veku 15 až 39 rokov postihnutými s pohlavne prenosným HSV-2 identifikovali výskumníci v roku 2020 26 miliónov nových infekcií, čím sa celkový počet ľudí, ktorí v súčasnosti žijú s HSV-2, zvýšil na 520 miliónov.

Približne 20 miliónov Američanov má každý rok pozitívny test na pohlavne prenosné infekcie. 50 až 80 percent Američanov má občasné opary, zatiaľ čo približne 12 percent Američanov vo veku 14 až 49 rokov má genitálny herpes. Genitálny herpes spôsobuje bolestivé pľuzgiere a otvorené rany niekedy na vagíne, penise, ohanbí.

(Zdroj: thinkstock.com)

Postihnuté oblasti svrbia, pália či bolia

Keď vírus infikuje človeka, môže sa dostať do zhluku senzorických nervov v mozgu a zostať tam nerozpoznaný mesiace alebo dokonca roky po počiatočnej infekcii. Ale počas stresu, silnej únavy alebo zmien imunitného systému sa vírus môže reaktivovať, rozmnožiť a cez nervové vlákna sa vrátiť späť do kože. Tieto stresujúce momenty môžu viesť k vzniku nových pľuzgierov v tej istej oblasti, kde došlo k pôvodnej infekcii. Ľudia s diagnostikovaným genitálnym herpesom sa liečia antivírusovými liekmi na predpis, aby sa skrátila a zmiernila bolestivosť prepuknutia infekcie, no na ochorenie samotné neexistuje žiadny liek.