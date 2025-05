Nevesta pobúrila ľudí svojím svadobným outfitom: FOTO Naozaj jej zo šiat trčalo TOTO?!

Ilustračné foto (Zdroj: X/NYPfashion)

LONDÝN – Nevesta z Londýna sa stala terčom ostrej kritiky po tom, ako sa rozhodla pre netradičné svadobné šaty, pod ktorými jej bolo vidieť čiernu podprsenku. Jej výber oblečenia rozdelil internet. Niektorí ju obdivovali, no mnohí ju zasypali negatívnymi komentármi.

Tridsaťtriročná Basak si 29. marca počas civilného sobáša na radnici v Hackney v Londýne zvolila krémové maxi šaty typu bustier, ku ktorým zladila kožené lodičky značky Gucci. Svadba bola malá, s účasťou len 15 hostí. Keď sa však podelila o fotografie a videá zo svojho veľkého dňa na TikToku, nasledovala vlna nenávistných komentárov. Basak sa rozhodla pre šaty, spod ktorých jej mierne vytŕčala čierna podprsenka. Sama svoj outfit opísala ako „šik“ a „pohodlný“. Na internete však bola označená za nevkusnú. „Ľudia mi písali, že šaty nie sú vhodné na svadbu, že čierna sa nehodí a že som sa zrejme obliekala potme,“ opísala skúsenosť, informuje portál news.com.au.

Bride ‘bullied’ after wearing ‘trashy’ black bra with white wedding dress https://t.co/uVFRFwBjm7 pic.twitter.com/27pLaQIQH5 — NYPost Fashion (@NYPfashion) April 27, 2025

V čase zverejnenia mala len 200 sledovateľov a nečakala, že jej výber oblečenia vyvolá takú vlnu reakcií. Komentáre ju ranili a niektoré z nich neskôr zmazala. „V ten deň som sa však cítila úžasne. Šaty ma vystihovali,“ dodala. Basak si šaty kúpila za približne 270 dolárov (252 eur) od značky Because Of Alice. Vzhľadom na to, že plánuje väčšiu svadbu v Miláne v júli 2025, nechcela míňať tisíce na outfit pre civilný sobáš. Po zverejnení videa, ktoré získalo takmer 200-tisíc videní, sa však ozvali aj podporovatelia.

„Po follow-up videu, kde som opísala, že sa cítim šikanovaná, sa pridali aj ľudia, ktorí ma bránili. Písali, že vyzerám skvele, že som šik a že tí druhí nerozumejú štýlu.“ Rodina a priatelia ju naopak podporili. „Povedali, že šaty boli presne také, aká som ja. Jedna kamarátka ich dokonca poslala svojej známej a tá ich označila za tie najkrajšie, aké kedy videla.“ Basak na záver odkazuje všetkým nevestám: „Robte to, čo vás robí šťastnými. Nenechajte sa odradiť anonymnými komentármi na internete.“