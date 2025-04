Nevesta sa poriadne vyfarbila: Odhrnula svadobné šaty a ukázala... Družba nevedela, kam pozerať!

(Zdroj: TikTok/lizthemillennial)

Nevesta počas svadobného fotenia nečakane ukázala svoju spodnú bielizeň – a tým rozdelila používateľov sociálnych sietí na dva tábory. Virálne video na TikToku zachytáva moment, keď nevesta zdvihne sukňu a pred objektívom odhalí svoju spodnú bielizeň. Stoja pri nej družbovia, vrátane ženícha. V ďalšom zábere si rovnakú pózu zopakuje so svojimi družičkami, tentoraz držiac kyticu nad spodnou bielizňou. Aj keď družbovia aj družičky reagovali smiechom a tancom, používatelia sociálnych sietí sa na jej správaní nedokázali zhodnúť.

Zatiaľ čo niektorí ocenili jej humor, iní ho považovali za varovný signál. Video sa rýchlo stalo virálnym na TikToku, kde nazbieralo milióny vzhliadnutí. Niektorí označili nevestu za osobu, ktorá sa zubami-nechtami snaží získať pozornosť a uznanie mužov. Ďalší začali špekulovať o nevyhnutnom rozvode. „Rozvodové papiere sa už pripravujú,“ uviedol jeden komentujúci, zatiaľ čo iný dodal, že to bude najrýchlejší rozvod, aký kedy videl. Iní priznali, že by na mieste ženícha stratili nervy. „Keby sa to stalo na mojej svadbe, poriadne by ma to nahnevalo,“ napísal jeden z nich. Ďalší s ním súhlasil: „Bez debaty, svadba by bola zrušená.“

Našli sa aj komentáre vyjadrujúce ľútosť nad ženíchom. „Je to vtipné, ale zároveň veľmi neúctivé voči manželovi,“ napísal jeden používateľ. Iný dodal: „Vidno, že ženích bol poriadne zahanbený.“ Niektorí sa však nevesty zastali. „V podstate to nie je nič iné ako byť v bikinách na plážovej párty alebo pri bazéne. Podľa mňa je vtipná,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší súhlasili: „Negatívne komentáre píšu len závistliví ľudia.“