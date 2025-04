Lekár upozorňuje na DVE časté chyby pri používaní nosového spreja: Určite ich robíte aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Mnohí používajú nosové spreje nesprávne a pritom si to ani neuvedomujú. Aj tvorkyňa obsahu Amber Guttillová priznala vo virálnom videu na TikToku, že celé desaťročia aplikovala liek nesprávne. Až po rozhovore s lekárom pochopila, že nosový sprej treba smerovať inak, než doteraz predpokladala.

Najčastejšou chybou je, že ľudia aplikujú sprej priamo do nosa v smere k nosovej priehradke – teda do stredu nosa. Správna technika je však iná. „Nosové spreje odporúčame vždy nasmerovať mierne smerom ku kútiku oka,“ pre denník New York Post vysvetlil alergológ Robert Sporter z kliniky ENT and Allergy Associates v New Yorku. Ako dodáva, cieľom je zasiahnuť nosové lastúry – mäkké štruktúry pozdĺž bočných stien nosa, kde sa koncentruje zápal. A práve tam by sa mal liek dostať. Naopak, ak liek zasiahne nosovú priehradku, jeho účinnosť sa znižuje a zároveň sa zvyšuje riziko vedľajších účinkov.

„Na priehradke sa nachádza veľké množstvo krvných ciev, čo môže viesť ku krvácaniu pri použití kortikoidových sprejov alebo k vysušovaniu pri antihistaminikách,“ upozorňuje odborník. Ďalšou častou chybou je silné a prudké vdychovanie spreja. „Stačí jemne sa nadýchnuť. Ak vdýchnete príliš silno, liek skončí v hrdle, kde už nepôsobí,“ vysvetľuje Sporter. Liečivo má totiž účinkovať priamo v nosovej dutine. Niektorí používatelia si pri aplikácii mierne potiahnu líce do strany, aby si otvorili nosový priechod. Lekár tvrdí, že hoci táto technika nie je nevyhnutná, určite neškodí. „Môže to pomôcť pri zúžených nosových dutinách,“ dopĺňa.

Na záver odborník dôrazne varuje pred zneužívaním rýchlo účinkujúcich dekongestívnych sprejov. „Vyhýbajte sa látkam ako oxymetazolín alebo fenylefrín. Môžu síce rýchlo uľaviť, ale nos si na ne zvykne a môžu spôsobiť ešte väčšie problémy,“ priblížil Sporter. Dlhodobo vhodnejším riešením sú nosové steroidné spreje, dôležité je však používať ich pravidelne. „Účinkujú len vtedy, ak sa používajú dôsledne,“ uzatvára Sporter.