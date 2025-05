NEUVERITEĽNÉ, čo našli lekári v pacientovi: Detskú hračku vytiahli von TOTÁLNE nečakaným spôsobom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Šesťdesiatdvaročný muž skončil v rukách lekárov po tom, čo sa sťažoval na silné bolesti v oblasti konečníka. A hoci na pohotovosti nie sú kuriózne prípady ničím výnimočným, to, čo odhalila následná prehliadka, by nikto nečakal. V jeho tele uviazla blikajúca detská hračka.

Pacient sa priznal, že má v konečníku cudzie teleso a dúfal, že ho lekári dostanú von bez väčších komplikácií. Ako sa ukázalo, išlo o priehľadnú guľu s priemerom 6,5 centimetra, ktorá mala na sebe dve kreslené tváre, obsahovala malé guličky a dokonca aj červenú tekutinu. Počas digitálneho rektálneho vyšetrenia lekári zistili, že guľa sa nachádza približne 7 centimetrov od análneho otvoru, píše denník Mirror. Následná kolonoskopická prehliadka odhalila zvýšené prekrvenie sliznice a opuch, ako aj mierne krvácanie spôsobené trením hračky o vnútorné tkanivo. Tím chirurgov sa rozhodol konať a zvolil minimálne invazívny postup.

Muža uspali a pomocou skalpela prerezali pružný materiál hračky. Tým vypustili červenú tekutinu aj vzduch, čím sa celkový objem predmetu zmenšil. Guľu následne úspešne vytiahli z tela pacienta kliešťami cez konečník. Po zákroku nasledovala kontrolná kolonoskopická prehliadka. Tá ukázala len mierne erozívne krvácanie, ktoré už bolo zastavené. Nedošlo ani k poškodeniu čriev alebo análneho otvoru. Prípad bol označený za úspešnú ukážku šetrného chirurgického zásahu. Zároveň však ide o ďalší z bizarných prípadov, s ktorými sa zdravotníci stretávajú až prekvapivo často.

Portál Radiopaedia zhromaždil množstvo röntgenových snímok, ktoré zachytávajú najbizarnejšie predmety, aké ľudia „zvládli“ dostať do svojho tela. Objavili sa napríklad dezodoranty, fľaše od zapaľovača, kávové dózy, ba dokonca aj celý pomaranč. Jeden 40-ročný muž údajne spadol priamo na tĺčik na mäso, keď pripravoval malajské jedlo. Medzi ďalšie „trofeje” patria aj baklažán, vajce, rukoväť sekery či domácky vyrobené teleso zo sprejovej hlavice a tuby od vitamínu. Podľa lekárov sú tieto prípady väčšinou výsledkom sexuálnych experimentov, no u starších mužov môže ísť aj o pomôcky pri zápche alebo masáži prostaty. Odstránenie predmetov je často náročné a závisí od ich tvaru, veľkosti a orientácie. V ideálnom prípade sa vyberajú cez konečník, no niekedy je nutný aj chirurgický zákrok do brušnej dutiny.