Mamička šokovala svojou výchovnou metódou: Ak deti dodržia TOTO pravidlo, môžu si robiť, čo chcú!

Matka na sociálnej sieti TikTok vysvetlila, že sa rozhodla ignorovať časy pozerania na displej, časy spánku alebo stanovené večere a namiesto toho necháva deti, aby o týchto veciach rozhodovali samé už od útleho veku, uviedol portál The Mirror. „Po prvé, nemusíte upratovať, to urobím ja,“ uviedla. „Ak ti to nechutí, nejedz to,“ pokračovala s tým, že varí aj štyri rôzne jedlá. „Ak si chcete ísť kúpiť občerstvenie, choďte,“ dodala. „Môžete ísť aj do skriniek, do chladničky a dať si, čo chcete,“ povedala. Pokračovala vo vymenúvaní ďalších vecí a povedala napríklad tiež, že polovica detí spí s ňou v izbe, pričom sú v posteli aj štyria.

Potom však prezradila jedno pravidlo, ktoré musia deti dodržiavať, keď sú vonku. „Ak chcete nadávať, nadávajte. Ja hovorím hlúposti, vy ich môžete hovoriť tiež. Ale keď sme vonku a na verejnosti, prosím, nerobte to. Oni to vedia. Pred opatrovateľkou by nenadávali. To nie je v poriadku. Ale pravidlá domu neexistujú,“ uzavrela.

Keď sa otvorila téme nejestvujúcich pravidiel, tisíce ľudí sa zapojili do komentárov, aby sa podelili o svoje myšlienky, pričom mnohí mali na to rozporuplné názory. Jedna osoba mamu obhajovala, že ľudia si neuvedomujú, že ak sú pravidlá rodičov príliš prísne, ich deti sa budú proti nim búriť. „Ak neexistujú takmer žiadne, ako napríklad čas spánku, naučia sa, že ak pôjdu spať o druhej v noci, budú ráno unavené do školy, no budú musieť ísť,“ dodala.

Ďalší reagoval, že žiadne pravidlá, ktoré by sa týkajli jedla, sa rovná zdravý vzťah k jedlu, zatiaľ čo tretia osoba napísala, že jej rodičia ju takto vychovali a dopadla oveľa lepšie, ako mnohí jej kamaráti. „Rodičom hovorím všetko, nikdy som sa nevytratil z domu a nepýtal sa, či sa môžem ísť zabaviť,“ uviedol diskutér. Ďalší však kritizovali matkinu výchovu, pričom jedna osoba uviedla, že s pravidlami súhlasí, ale deti musia po sebe aspoň upratať. Iná osoba zas dodala, že aj keď sa jej páči, aká je mama zhovievavá, uvítala by nejaké pravidlá, pričom disciplína je podľa jej slov niekedy požehnaním.