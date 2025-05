Rodičia, spozornite: Emočná nezrelosť môže naznačovať, že dieťa nie je školsky zrelé

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Emočná nezrelosť môže naznačovať, že dieťa ešte nie je školsky zrelé. Ide o neschopnosť dieťaťa spracovávať vnemy v plnom rozsahu či ovládať svoje emócie. To však neznamená, že dieťa nie je schopné sa to naučiť. Uviedla to špeciálna pedagogička Jana Kružliaková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.