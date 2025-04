Nehygienická metóda farbenia vajec šokovala celý internet: Po tomto VIDEU ich už do úst nedáte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo videu, ktoré rýchlo nazbieralo viac ako tri milióny vzhliadnutí, 32-ročná influencerka z Minnesoty vloží dve desiatky vajec priamo do záchodovej misy. Následne okolo nej rozmiestni fľaštičky s potravinárskym farbivom, pridá sódu bikarbónu a zaleje to galónom octu. Po chvíli sa voda zafarbí a vajíčka získajú batikovaný vzhľad. Heintzelmanová, ktorá na Instagrame vystupuje pod menom @katewilltryanything a sleduje ju takmer pol milióna ľudí, tvrdí, že ju k nápadu priviedol neúspešný pokus v kuchyni.

„Skúšala som to na linke, ale všetko vybuchlo a mala som tam červené škvrny,“ uviedla pre denník New York Post. „Tak som si povedala, že to skúsim v toalete – tam mi to nevadí.“ Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Kým niektorí považovali video za vtipný pokus o virálny obsah, mnohí sa pohoršovali nad nehygienickosťou celého postupu. „Toto je dôvod, prečo nikdy nejem nič na spoločných oslavách,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ty budeš dôvod, prečo vypukne nový vírus.“

Heintzelmanová sa bráni a tvrdí, že netušila, aký rozruch spôsobí. Prezradila, že v ich rodine sa veľkonočné vajíčka nejedia, slúžia výhradne na dekoráciu. „U nás ich vždy len vystavujeme, nikdy sme ich nekonzumovali,“ dodala. Farbenie vajíčok vo WC mise napriek tomu vyvolalo ostrú diskusiu na hranici medzi virálnou zábavou a zdravým rozumom.