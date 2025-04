Chcete prežiť skutočne dokonalý deň? Vedci poznajú návod: Väčšinu svojho času rozdeľte medzi TIETO aktivity

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hoci pojem „dokonalý deň“ môže byť veľmi subjektívny a pre každého môže znamenať niečo iné, nová štúdia prináša niekoľko prekvapivých zistení o tom, ako by mohol vyzerať harmonogram ideálneho dňa podľa odborníkov. Výskumníci z Univerzity Britskej Kolumbie podľa denníka New York Post analyzovali, ako účastníci rozdeľovali svoj čas medzi rôzne aktivity. Cieľom bolo zistiť, aké aktivity a čas strávený nimi sú kľúčové pre prežívanie „lepšieho než obvyklého“ dňa. Podľa zistení výskumníkov je ideálny deň rozdelený medzi kvalitný čas strávený s rodinou, priateľmi a čas pre osobné aktivity. Odborníci sa domnievajú, že kľúčovým faktorom pre šťastie je stráviť šesť hodín denne s rodinou a následne dve hodiny s priateľmi. Tieto interakcie majú zabezpečiť emocionálnu pohodu a posilniť vzťahy.

(Zdroj: Getty Images)

Počas dňa by ste mali tiež venovať aspoň 1,5 hodiny socializácii, ktorá podporí vaše prepojenie s okolím. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou ideálneho dňa je pravidelný pohyb. Odborníci odporúčajú venovať sa cvičeniu minimálne dve hodiny denne. Tieto aktivity nielen podporujú fyzické zdravie, ale tiež zlepšujú náladu a duševnú pohodu. Naopak, stravovanie by malo byť efektívne, pričom ideálny čas na jedlo by mal byť obmedzený na jednu hodinu. Čo sa týka pracovných povinností, výskumníci tvrdia, že optimálny pracovný deň by mal trvať maximálne šesť hodín. Navyše, doba strávená dochádzkou do práce by mala byť čo najkratšia – ideálne len 15 minút. A čo obrazovky? Vedci odporúčajú stráviť maximálne jednu hodinu za obrazovkou, čím sa znižuje riziko preťaženia a negatívnych vplyvov digitálnych technológií.

Hoci spánok nebol priamo zaradený do výskumu, je zrejmé, že kvalitný odpočinok je pre šťastný a zdravý deň nevyhnutný. Vedci však varujú aj pred nebezpečenstvom toxickej pozitivity, ktorá môže viesť k potláčaniu negatívnych emócií. Podľa odborníkov je dôležité udržiavať pozitívny prístup, ale bez toho, aby ste ignorovali alebo potláčali svoje negatívne pocity. Záverom možno povedať, že ideálny deň nie je len o práci, ale najmä o rovnováhe medzi kvalitným časom s blízkymi, pohybom, osobným časom a duševným zdravím. Hoci tento vzorec nemusí byť pre každého rovnaký, určite môže slúžiť ako inšpirácia pre šťastnejší a vyváženejší život.