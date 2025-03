Dlhé sedenie vás môže stáť zdravie: Vedci odhalili jednoduchý trik, ako sa vyhnúť vážnym zdravotným problémom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

OSLO - Dlhé hodiny sedenia v práci môžu mať vážne zdravotné dôsledky, od bolestí chrbta až po srdcovo-cievne ochorenia. Vedci však prišli s dobrými správami – pravidelná fyzická aktivita dokáže znížiť riziká spojené so sedavým spôsobom života. A čo je ešte lepšie? Stačí už pár minút denne!

Ak pracujete v kancelárii, pravdepodobne trávite väčšinu dňa sedením. To môže zvyšovať riziko zdravotných problémov, ako sú bolesti chrbta, obezita, cukrovka či dokonca predčasná smrť. Vedci však zistili, že pravidelný pohyb dokáže neutralizovať negatívne dôsledky sedavého životného štýlu. „Môžeme bezpečne povedať, že fyzická aktivita znižuje riziko úmrtia spôsobené dlhým sedením,“ uviedol profesor športovej medicíny Ulf Ekelund z Nórskej školy športových vied, informuje portál Verywell Health. Súčasné odporúčania hovoria o aspoň 150 minútach miernej fyzickej aktivity týždenne, čo predstavuje len 22 minút denne.

(Zdroj: Getty Images)

Ekelundova štúdia z roku 2023 ukázala, že ľudia, ktorí tieto odporúčania dodržiavali, nemali zvýšené riziko úmrtia bez ohľadu na to, ako dlho denne sedeli. „Mnohí ľudia musia kvôli práci a cestovaniu veľa sedieť. Pre nich je pohyb vo voľnom čase ešte dôležitejší,“ dodal. Zaradiť viac pohybu do každodenného rozvrhu nemusí byť zložité. Fyzioterapeut Chris Kolba z The Ohio State University Medical Center odporúča jednoduché aktivity, ako je krátke natiahnutie, prechádzka po kancelárii, drepy či kliky pri stole. Výskum tiež ukazuje, že striedanie sedenia a státia môže pomôcť zmierniť bolesti chrbta, keďže pri dlhom sedení dochádza k ochabnutiu svalov a vyššiemu tlaku na chrbticu.

Dobrým spôsobom, ako sa udržať v kondícii, je aj kráčanie po schodoch. Už pár minút denne môže znížiť riziko srdcových ochorení a zlepšiť krvný tlak či hladinu cholesterolu. Ak chcete z cvičenia vyťažiť maximum, skúste zvýšiť intenzitu – krátke intervaly behu, skákania cez švihadlo či rýchlej chôdze do kopca dokážu výrazne znížiť kardiovaskulárne riziká. „Približne šesť minút intenzívnej fyzickej aktivity denne môže zmierniť väčšinu zdravotných rizík spojených s dlhodobým sedením,“ uviedol profesor Emmanuel Stamatakis z Univerzity v Sydney. Ako dodáva, aj malé množstvo intenzívneho pohybu môže mať veľký zdravotný prínos. Takže ak trávite veľa času sedením, nezabudnite – každá minúta pohybu sa počíta!