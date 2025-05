Blondínka prichytila partnera pri nevere: Dôkaz na VIDEU! Pravda ju úplne zničila, nasledovala TRPKÁ pomsta

(Zdroj: Instagram/alexalosey)

USA - Alexa Loseyová, známa americká influencerka, sa po návrate zo služobnej cesty stala svedkom vlastnej nočnej mory. V podcaste odhalila, ako pomocou bezpečnostnej kamery odhalila neveru svojho partnera, ktorý jej celé mesiace klamal. To, čo nasledovalo, sa zmenilo na šokujúcu pomstu, ktorá sa navždy zapíše do histórie rozchodov.

Alexa Loseyová, 30-ročná influencerka a YouTuberka, sa v podcaste The Unbothered Podcast podelila o jeden z najdramatickejších momentov svojho života. Po návrate zo služobnej cesty do New Yorku ju doma čakalo nepríjemné prekvapenie. „Vošla som do domu a niečo tam jednoducho nesedelo,“ opísala svoj pocit. Okamžite spozorovala, že jej drahý hydratačný krém bol špinavý a na obale videla cudzie odtlačky prstov. Jej podozrenie rástlo, keď si všimla, že jej kozmetika je výrazne spotrebovaná a voňala akosi čudne. „Vedela som, že tu niekto bol,“ povedala. Keď sa obrátila na partnera s prosbou o kontrolu záznamov z kamery na zvončeku, tvrdil, že zariadenie ešte nebolo nainštalované. To sa jej zdalo mimoriadne podozrivé.

Loseyová si spomenula, že heslom ku kamere bol jej dátum narodenín, a tak sa do systému prihlásila sama. To, čo našla, ju šokovalo: každú noc o 21:00 počas jej neprítomnosti vchádzala do domu neznáma žena. „Vyzerala takmer identicky ako ja,“ opísala s desom. Pomocou priateľa z oblasti kybernetickej bezpečnosti sa jej podarilo ženu identifikovať. Bola to známa z ich spoločného okruhu priateľov. „Každý to vedel! Všetci to vedeli a nikto mi nič nepovedal,“ vyhlásila zdrvená Loseyová. Rozhodla sa konať – a to dramaticky. Záznamy z kamery uložila, urobila stovky snímok obrazovky a vytlačila ich. „Nalepila som ich všade – do škatúľ od cereálií, pod obliečky, dokonca na toaletný papier,“ opísala svoju pomstu.

Cieľ bol jasný – chcela, aby zábery našli partnerovi priatelia, rodina aj upratovačka. „Chcela som, aby to jeho mama videla. Aby to všetci videli,“ dodala. Všetko uzavrela slovami, že bývalý partner je už len súčasťou jej minulosti, no jeho zrada ostane navždy zdokumentovaná.