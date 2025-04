Bývalý agent FBI rúca všetko, čo ste si mysleli o reči tela: TOTO známe gesto vraj vôbec nesignalizuje lož!

(Zdroj: YouTube/WIRED/Getty Images)

USA – Reč tela považujeme za silný nástroj pri odhaľovaní emócií a klamstiev, no bývalý agent FBI Joe Navarro tvrdí, že mnohé známe signály sú len mýty. Prekrížené ruky, pohľad do strán či dotýkanie sa tváre vôbec nemusia znamenať to, čo si myslíme.