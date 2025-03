Ako presne prebieha kremácia tela? Riaditeľ pohrebníctva vyvrátil známy MÝTUS: Určite ste mu verili aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V nedávno zverejnenom videu na TikToku vysvetlil proces kremácie a ukázal, ako sa rakva spolu s telom vkladá do kremačnej pece. Video, ktoré zaujalo širokú verejnosť, ukazuje, že rakva je do pece vkladaná pomocou automatického zariadenia, pričom v komore nie sú žiadne viditeľné plamene. Simon Savage objasnil, že teplota v kremačnej peci sa pohybuje medzi 1000 a 1300 stupňami Celzia, čo umožňuje úplný rozklad tela. „Je to veľmi jednoduché,“ povedal Savage, pričom dodal, že jeho cieľom bolo zodpovedať mnohé otázky o tomto procese.

Video získalo veľkú pozornosť, so 719 000 vzhliadnutiami a viac ako 1 400 komentármi, v ktorých sa diváci pýtali na podrobnosti kremácie. Jeden z komentujúcich sa napríklad zaujímal, čo sa stane s telom, keď sa dvere pece znovu otvoria. Odpoveď od pohrebnej služby Otter Valley Funerals bola jednoznačná: „Bez zbytočného zveličovania — zostane len kopa kostí.“ Okrem toho sa v komentároch objavili aj ďalšie otázky, ako napríklad, či sa vykonáva posledná kontrola pred kremáciou, aby sa uistili, že telo je naozaj zosnulé. Pohrebný riaditeľ potvrdil, že pred uzavretím rakvy vykonávajú poslednú kontrolu identifikačného náramku, ktorý je potom zhodnotený s menovkou na rakve.

Ďalšia používateľka sa zaujímala, či môžu telo vložiť do kremačnej pece aj bez rakvy. „Chcem späť popol môjho manžela, nie popol z rakvy a plastu, ďakujem,“ uviedla vo svojom komentári. Predstavitelia pohrebnej služby v odpovedi objasnili: „Absolútne minimálnou požiadavkou by bolo zabaliť telo do plachty a položiť ho na dosku. Popol pozostáva z 98 percent vápnika (kostí), pretože zvyšok pri takej vysokej teplote zhorí a kov sa odstraňuje až po kremácii.“