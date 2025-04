Ľudia zdesene zízali na Google mapy: FOTO V známej Oblasti 51 objavili záhadný detail! Čo to má znamenať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Používatelia internetu si všimli zvláštnu vežu s trojuholníkovým pôdorysom, ktorá sa nachádza priamo v prísne stráženom vojenskom priestore na juhu Nevady. Na satelitných snímkach je vidno betónový kruhový základ, štrkovú cestu a okolie bez akýchkoľvek sprievodných budov. Niektorí sa domnievajú, že by mohlo ísť o vojenskú komunikačnú alebo riadiacu vežu. Na internete okamžite prepukli búrlivé diskusie. Jeden z používateľov Redditu napísal: „Ak by sa v Area 51 niekedy dialo niečo skutočne zaujímavé, už by to dávno presunuli inde. Je to najviac sledované tajné miesto na svete.“

Iný dodal: „Postavili ju len preto, aby provokovali konšpirátorov.“ A ďalší konštatoval: „Area 51 je len odklonová verzia – to skutočne tajné sa deje na miestach, o ktorých netušíme.“ Hoci americká vláda existenciu Area 51 oficiálne priznala až v roku 2013, areál nesie názov Nevada Test and Training Range a podľa oficiálnych zdrojov slúži ako výcvikové centrum pre americké letectvo. Záhadná veža však zrejme nie je úplnou novinkou.

Konšpiračný web Dreamland Resort tvrdí, že sa prvýkrát objavila už medzi septembrom 2005 a januárom 2006. Meria približne 47 metrov a má tri rovnako široké strany. Podľa niektorých analýz sa dokonca môže otáčať okolo svojej osi. Aj keď presná funkcia stavby nie je známa, jej blízkosť k testovacej zóne RCS (Radar Cross Section) naznačuje, že môže slúžiť na radarové alebo komunikačné testy, informuje portál Unilad. Kým však vláda neposkytne oficiálne vysvetlenie, záhadná veža zostane ďalším palivom pre fanúšikov sci-fi a konšpirácií.