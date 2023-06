Policajti nakrútili na oblohe záhadný objekt: To, čo sa stalo potom, im vyrazilo dych

Kamera policajta v Las Vegas zdokumentovala 30. apríla krátko pred polnocou záblesk, ktorý bolo podľa Americkej meteorickej spoločnosti možné pozorovať až v Utahu a Kalifornii. O necelú hodinu neskôr kontaktoval tiesňovú linku muž z lokality vzdialenej asi 130 kilometrov od oblasti Area 51. Operátorovi oznámil, že na jeho dvore sú dve neznáme entity. Podľa jeho slov sa tam objavili len niekoľko minút po tom, ako jeho rodina videla padať z oblohy podozrivý objekt. "Prisahám, že to nie je vtip, sme naozaj vydesení," hovoril volajúci.

Postavy boli vraj vysoké 2,5 až tri metre. "Pripadajú nám ako mimozemšťania. Majú veľké oči. Akože, neviem si to vysvetliť. A veľké ústa. Sú to lesklé oči a nie sú to ľudia. Na sto percent to nie sú ľudia," opísal ich dotyčný muž. Policajné jednotky zostali po tomto ozname zmätené. "Momentálne som nervózny," povedal jeden z mužov zákona. Telefonický hovor o mimozemšťanoch bol zaznamenaný iba chvíľu po tom, ako videl padajúcu hviezdu. "Nebudem vám nič nahovárať. Jeden z mojich partnerov povedal, že tiež videl niečo padať z oblohy."

Po prehľadaní oblasti a vypočutí ďalších svedkov neboli zistené žiadne nové okolnosti. "Neverím v to, ale verím tomu, čo som práve videl," povedal očitý svedok na polícii. Orgány činné v trestnom konaní pokračovali vo vyšetrovaní údajného paranormálneho incidentu ešte niekoľko dní, ale v súčasnosti je už prípad uzatvorený.