Škandál v nemocnici: Chirurg odfotil penis pacienta, FOTO rozposlal kolegom! Dôvodom bolo šokujúce tetovanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

QUEENSLAND – Zarážajúci prípad z austrálskeho Queenslandu vyvolal vlnu pobúrenia v lekárskej komunite aj medzi verejnosťou. Chirurg, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici, dostal pokutu vo výške 10-tisíc austrálskych dolárov (približne 6 200 eur) a disciplinárne napomenutie po tom, čo si odfotil genitálie pacienta v kóme – a fotografiu zdieľal so svojimi kolegami v skupinovom chate cez WhatsApp.

Na fotografii bol jasne viditeľný hákový kríž, ktorý mal pacient vytetovaný na penise. Informoval o tom denník New Zealand Herald. K bizarnému incidentu došlo ešte v apríli 2019, keď bol pacient hospitalizovaný po tom, čo mu pri domácej výrobe trubkovej bomby explodovalo zariadenie priamo v rukách. Po prevoze do nemocnice bol uvedený do umelo navodenej kómy a následne liečený na jednotke intenzívnej starostlivosti, pričom podstúpil ortopedickú operáciu.

(Zdroj: Getty Images)

Chirurg si počas ošetrenia všimol kontroverzné tetovanie a rozhodol sa pacientove intímne partie odfotiť – bez jeho vedomia a súhlasu. Fotografiu následne rozposlal kolegom, hoci podľa vyšetrovania išlo o čin bez akéhokoľvek medicínskeho alebo klinického opodstatnenia. Celý incident sa spočiatku neobjavil na verejnosti. Až v roku 2020 naň upozornil anonymný oznamovateľ, po čom sa do prípadu zapojil tamojší Úrad zdravotného ombudsmana. Ten následne spustil vyšetrovanie a dospel k záveru, že išlo o vážne porušenie etiky.

Aj keď lekár počas vyšetrovania prejavil ľútosť nad svojím konaním, nevyhol sa tvrdým dôsledkom. Tribunál v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že pacient bol v bezvedomí a mimoriadne zraniteľný, čo čin lekára ešte viac zhoršuje. Nie je známe, aký bol ďalší zdravotný stav pacienta a prečo sa vôbec pokúšal doma vyrobiť výbušné zariadenie.