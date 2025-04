Z Lucie (24) sa stal meme fenomén: Odhalila príbeh za legendárnou FOTO! Pozrite, ako vyzerá dnes

(Zdroj: Facebook/Daily Record)

Lucia Gormanová sa v roku 2018 nečakane stala internetovou senzáciou, keď fotografia z nočného klubu Milk Club v Edinburghu, na ktorej s nezaujatým výrazom počúva kamaráta, získala globálnu popularitu. Táto fotografia sa stala ikonickým meme „Znudené dievča z klubu“ a rozšírila sa po celom svete. Dnes, o sedem rokov neskôr, sa Lucia opäť vrátila na scénu, aby znovu vytvorila túto kultovú pózu. V rozhovore pre portál Joe sa Lucia podelila o svoje pocity z tejto virálnej chvíle: „Myslím, že mnohé ženy mi rozumejú. Aj keď ten chlap nebol nepríjemný, v kluboch často zažívame situácie, keď nám muži vysvetľujú veci, ktoré naozaj nechceme počuť.“

Lucia Gorman, 24, went viral in 2018 when a photo of her looking unimpressed in a nightclub was turned into a meme - and now she's back, recreating the iconic snap Posted by Bristol.Live on Wednesday, April 2, 2025

Lucia, dnes asistentka brand manažéra v spoločnosti Premier Foods, priznala, že napodobniť svoj ikonický výraz nie je jednoduché. „Je pre mňa náročné urobiť tú istú grimasu. Vyzerá to síce, akoby to bolo naschvál, ale vôbec nebolo. Bola som úplne mimo, takže teraz neviem, ako to zopakovať.“ Keďže sa prirodzene viac usmieva než mračí, dodala s úsmevom: „Môžem sa o to pokúsiť, ale úprimne, radšej sa usmievam. Nerada robím ten zamračený, otrávený a nezaujatý výraz. Možno by som mala Patrika znova nechať, aby mi šepkal do ucha a uvidíme, či sa to podarí.“

Lucia tiež otvorene prehovorila o svojej náhlej internetovej sláve. Pre magazín Cosmo podľa denníka Daily Record priznala, že ako 19-ročná študentka si spočiatku užívala virálnu pozornosť, ale čoskoro začala pociťovať tlak, keď sa jej fotografia stala globálnym meme. „Viem, že teraz budem zniesť ako mama, ale to, čo ide online, neviete zastaviť,“ povedala. „Aj keby som teraz chcela siahnuť tie fotografie späť, nikdy by som to nedokázala. Už to nie je na mne. Je tam síce moja tvár, ale nepatrí mi,“ dodala.