Túto hádanku vyriešia len ľudia s vysokým IQ: Trúfnete si? Poriadne sa pri tom zapotíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na sociálnych sieťach sa nedávno objavila hádanka, ktorá si rýchlo získala pozornosť používateľov. Podľa niektorých ju dokážu vyriešiť len ľudia s vysokým IQ. Používateľ Redditu položil otázku: „Aká je najťažšia hádanka, ktorú poznáte?“ Odpoveď jedného z diskutujúcich okamžite vyvolala rozruch. „Máte dve laná. Ak zapálite koniec ktoréhokoľvek z nich, úplne zhorí presne za jednu hodinu. Tieto laná však nie sú rovnako dlhé ani široké a ich hrúbka nie je rovnomerná – môžu byť napríklad v strede širšie ako na koncoch. To znamená, že ak zhorí polovica lana, nemusí to nutne znamenať, že uplynulo 30 minút,“ znie zadanie hádanky. Otázka, ktorá potrápila mnohých, bola jasná: Ako pomocou týchto horiacich lán presne odmerať 45 minút, pričom nie je možné použiť hodinky ani žiadne iné časomerné zariadenie?

(Zdroj: Getty Images)

Používatelia sociálnej siete sa do riešenia pustili s nadšením, pričom niektorí sa priznali, že na odpoveď prichádzali dlhé minúty. „Pamätám si, keď som túto hádanku počul prvýkrát. Trvalo mi asi 45 minút, kým som na ňu prišiel,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší sa pokúsil o vtipnú odpoveď: „Možno je skutočné riešenie to, že vyriešenie tejto hádanky trvá presne 45 minút – takže keď na to prídete, viete, že uplynulo 45 minút.“ Iný sa zamyslel nad spôsobom horenia lán: „Predpokladám, že oheň sa šíri rovnako rýchlo v oboch smeroch. Plamene sa možno nestretnú presne v strede (kvôli rôznym šírkam), ale ak zapálim lano na oboch koncoch, malo by horieť polovičný čas.“ Hádanka síce potrápila mnohých, no má jasné riešenie. Podarilo sa vám naň prísť?

Riešenie

Správnu odpoveď napokon odhalil jeden z diskutujúcich: „Zapáľte prvé lano na oboch koncoch a druhé lano iba na jednom konci. Keď prvé lano úplne zhorí, uplynulo presne 30 minút. Na druhom lane v tom momente zostáva ešte 30 minút horenia. Vtedy zapáľte aj jeho druhý koniec – tým sa zvyšný čas skráti na polovicu, čiže na 15 minút. Spolu tak odmeriate presne 45 minút.“ Ak ste prišli na rovnaké riešenie, gratulujeme! Ak nie, nezúfajte – hádanka potrápila nejedného bystrého riešiteľa.