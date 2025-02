Toto vám môže zachrániť život: Odborník prezradil, ako otvoriť dvere, ak uviaznete v aute počas nehody

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Elektronické dvere áut môžu byť pohodlné, no v prípade nehody alebo poruchy sa môžu stať smrteľnou pascou. Viete, ako uniknúť z auta, keď sa elektronické zámky zablokujú? Odborník vysvetľuje, na čo si dať pozor a ako sa pripraviť na nečakanú situáciu.

Byť uväznený v aute po nehode alebo zlyhaní elektroniky môže byť životu nebezpečné. V dnešnej dobe, keď sa ovládanie vozidiel čoraz viac spolieha na elektroniku, je dôležité vedieť, čo robiť, ak sa dvere náhle neotvoria. Elektrické zámky dverí fungujú na princípe prúdu, takže ak dôjde k výpadku elektriny, môžu prestať reagovať. „Ak sa elektronické zámky neotvoria, zvyčajne ide o chybný spínač, poškodené vedenie alebo vybitú batériu,“ vysvetľuje David Bennett, hlavný technik Americkej automobilovej asociácie (AAA), pre magazín Reader's Digest. Tieto problémy môžu nastať náhodne alebo v dôsledku nehody či požiaru, preto je nevyhnutné vedieť, ako aktivovať manuálne otváranie dverí.

(Zdroj: Getty Images)

Nie všetky vozidlá však majú manuálny bezpečnostný mechanizmus na otvorenie dverí v prípade núdze. „Neexistuje žiadny zákon, ktorý by od výrobcov vyžadoval manuálne odomykanie dverí,“ upozorňuje Bennett. Väčšina automobiliek ho síce inštaluje pre bezpečnosť cestujúcich, no nie je to pravidlom. Ako zistíte, či vaše auto disponuje manuálnym otváraním? Niektoré vozidlá majú mechanické kľučky ukryté na neobvyklých miestach – pod koberčekom, v priehradke vo dverách či pod sedadlom. Najlepší spôsob, ako ich nájsť, je prečítať si používateľskú príručku a vyskúšať si ich použitie ešte predtým, než ich budete skutočne potrebovať.

Automobilový reportér z portálu Consumer Reports, Keith Barry, sa vo videu na TikToku podelil o zoznam výrobcov a modelov automobilov, ktoré používajú elektronické zámky dverí a majú manuálne otváranie. Medzi takéto vozidlá patria všetky modely Tesly, Corvette od Chevroletu, Audi E-Tron, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Lexus NX, RX a TX, modely EQ od Mercedesu, viacero modelov značky Lincoln a Rivian R1S a R1T.

Ak sa ocitnete v situácii, keď sa dvere nedajú otvoriť, môže vám pomôcť aj špeciálny nástroj na rozbitie skla. Je však dôležité vedieť, že nie všetky okná sa dajú ľahko rozbiť. „Hľadajte bočné okná z tvrdeného skla – tie sa rozbijú na malé, neostré kúsky. Naopak, laminované sklo má plastovú fóliu, ktorá ho udrží pohromade, a je prakticky nerozbitné,“ vysvetľuje Bennett. Pripravte sa na takéto situácie vopred – zistite, aké bezpečnostné prvky má vaše auto, naučte sa ich používať a informujte aj svojich spolujazdcov. V krízovej situácii môžu správne znalosti znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.