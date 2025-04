Novomanžel má hlavu v smútku: Snúbenica ho na svadbe zradila! Vyzývavé šaty boli tým najmenším problémom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa jeho príspevku na Reddite mal celý obrad množstvo problémov, pričom najväčším z nich bol fakt, že svoju manželku takmer nespoznával. „Cítil som sa, akoby som si vzal úplne inú ženu. Zmenila si farbu vlasov dva dni pred svadbou, čo bolo pre mňa obrovským šokom,“ napísal. Sťažoval sa, že jeho manželka obyčajne uprednostňovala prirodzený a nenápadný štýl, no na svadbu si obliekla príliš vyzývavé šaty. „Na svadobný deň prišla v priesvitných čipkovaných šatách bez telovej podšívky,“ pokračoval. „Vedieť jej bolo celé nohy aj spodnú bielizeň. Ocenil by som, keby si zvolila niečo menej vyzývavé. Nebolo to potrebné,“ uviedol. Muž tvrdil, že vzhľad šiat a ich strih nebol v súlade s hodnotami ich tradične založenej rodiny. Napriek tomu, že išlo o estetický spor, oveľa väčším problémom bola skutočnosť, že manželka požiadala hostí o peniaze. Vopred sa pritom s manželom dohodli, že to robiť nebudú.

„Nevedel som, že sa snaží stanoviť minimálnu sumu, ktorú by nám hostia mali darovať. Zistil som to, keď jej najlepšia kamarátka odmietla prísť na svadbu kvôli nátlaku na vyššiu finančnú pomoc,“ vysvetlil. Podľa ženícha tieto udalosti spôsobili dusno už počas svadby, keď v kostole chýbalo niekoľko hostí. „Dôvera medzi nami je úplne zničená,“ priznal. „Neviem, ako by sa to dalo napraviť, terapia mi nepomôže.“ V ďalšej časti príspevku sa používateľov sociálnej siete pýtal, či je rozumné žiadať o rozvod, hoci vedel, že to jeho manželku zničí. Uvažoval tiež o právnej separácii. „Cítim sa zradený a už nemôžem spať vedľa niekoho, kto je ochotný brať peniaze nasilu od druhých,“ dodal.

Reakcie ľudí boli rôzne. Mnohí používatelia mu vyjadrili podporu a tvrdili, že takýto krok by bol nevyhnutný. „Ak toto robila pred sobášom, čo bude robiť teraz, keď ťa má istého?“ pýtal sa jeden z komentujúcich. Ďalší používateľ dodal: „Je to varovanie, že takýto človek nebude ideálnym partnerom na celý život.“ Na druhej strane sa našli aj komentáre na podporu nevesty. Niektorí kritizovali ženícha za jeho názor na svadobné šaty a vyzvali ho, aby sa pokúsili o zmierenie. „Možno by ste sa mali o všetkom porozprávať a ospravedlniť sa navzájom,“ napísal jeden z komentujúcich. „Chudera nevesta sa vydala za úplné monštrum,“ vyjadril sa ďalší.