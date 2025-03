Idylickú svadbu narušil príhovor svedka: TOTO o neveste povedal na plné ústa! Ľudia lapajú po dychu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V bielych svadobných šatách sa tvár čerstvo vydatej Rachel náhle začervenala, keď družba na plné ústa prezradil, že s ňou kedysi chodil. Video s týmto šokujúcim prejavom, ktoré na TikToku nazbieralo viac ako 1,5 milióna pozretí, zdieľali svadobní kameramani @ByJoshandMare. „Ten smiech, ktorý zdieľali, spôsob, akým sa na seba pozerali,“ povedal svedok Dylan o Rachel a Fosterovi vo svojom prejave. „A mohlo by sa to zdať naozaj romantické, ale jediný problém bol, že v tom čase som s Rachel chodil ja,“ oznámil Dylan davu 150 ohromených, no zároveň sa smejúcich hostí.

Táto šokujúca informácia naozaj rozprúdila diskusiu. No zároveň to nie je až také výnimočné. Družbovia a družičky sú známi tým, že počas svadobných príhovorov často odhaľujú minulé vzťahy so ženíchom alebo nevestou. V niektorých prípadoch dokonca členovia svadobnej party priznali svoje city k neveste alebo ženíchovi len pár sekúnd po tom, čo si povedali „áno“. Bryant White napríklad počas prípitku priznal, že stále miluje Desiree, ktorá sa práve vydala za jeho bývalého kamaráta. Dnes sú Bryant a Desiree šťastní manželia. Heather Lynnová, nevesta zo Severnej Karolíny, zas prichytila družičku, ako sa na jej svadobných fotkách dotýka jej manžela Travisa. „Asi budem mať ‚sesterskú manželku‘,“ žartovala Lynnová, čo podnietilo používateľov sociálnych sietí rozprúdiť ďalšiu diskusiu o rozvode, píše denník New York Post.

Zdá sa však, že ľúbostný trojuholník medzi Dylanom, Rachel a Fosterom nie je až taký škandálny. „Dylan a Rachel spolu chodili, keď mali 15 a 16 rokov, a všetci boli súčasťou rovnakej skupiny priateľov, do ktorej patril aj ženích Foster,“ prezradili kameramani Josh a Mare pre magazín People. „Hosťom sa to veľmi páčilo a vypukol do smiechu,“ pokračovali kameramani. „Aj rodičia to považovali za zábavné, pretože vedeli, že to bolo nevinné a boli vtedy veľmi mladí.“ Virtuálni diváci však na Dylanovo priznanie reagovali rozporuplne. „Fuj, vôbec mi to nepríde vtipné,“ napísal jeden používateľ. „Bol rád, že jeho vtip mal úspech, ale je vidieť, že ho to bolelo...“ uviedol ďalší.