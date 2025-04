Vedci skúmali žralokov, jedna vec ich absolútne šokovala: Nie sú to tichí predátori! Vydávajú zvuk podobný...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Oceánski vedci dokázali, že žralok nie je tichý predátor, ako sa domnievame. Prvé zvuky tohto predátora boli podrobne opísané v štúdii uverejnenej v časopise Royal Society Open Science. „Bola som veľmi prekvapená. Predpokladala som, že nevydávajú zvuky,” uviedla hlavná autorka Carolin Niederová pre portál Science Alert. Pri manipulácii s jedným z jedincov si vraj všimla, že vydával praskavý zvuk podobný elektrickému iskreniu. Tento objav bol veľmi šokujúci. Dovtedy sa totiž predpokladalo, že sú to tiché jedince, neschopné aktívne vytvárať zvuky na rozdiel od iných rýb, ktoré ich dokážu vytvárať vibráciami svojich plávacích mechúrov. Aby Niederová zistila o tomto objave viac, spolu so svojím tímom pozorovali správanie desiatich predátorov v nádrži vybavenej podvodnými mikrofónmi od mája 2021 do apríla 2022.

Vedci napokon zistili, že všetkých desať žralokov mustelus lenticulatus vydávalo klikavé zvuky pod vodou počas manipulácie alebo prenášania medzi nádržami. Priemerne vydali deväť zvukov počas 20-sekundového obdobia, pričom väčšina z nich sa vyskytla počas prvých desiatich sekúnd. Zdroj zvukov je stále nejasný, ale vedci sa domnievajú, že vznikajú spojením doskovitých zubov, ktoré žraloky používajú na drvenie kôrovcov. Keďže neboli zdokumentované pri kŕmení alebo plávaní, vedci usúdili, že ide zrejme o obranný mechanizmus alebo reakciu na stres a nie je to spôsob komunikácie. „Jednou z možností by mohlo byť, že sú tieto zvuky formou reakcie na prekvapenie a možno útok väčšieho žraloka alebo morského cicavca,“ uviedla Niederová.

Na potvrdenie týchto teórií je však potrebný ďalší výskum. „Táto štúdia otvára možnosť, že menšie žraloky 'spúšťajú alarm,'“ pre CNN povedal Neil Hammerschlag, prezident Atlantic Shark Expeditions, ktorý sa nezúčastnil výskumu. „Aj keď naozaj nevieme, či zvuk produkovaný žralokmi z výskumného zariadenia bol len vedľajší produkt manipulácie, aj tak toto zistenie otvára nové otázky, možnosti a cesty pre budúci výskum.“ Vedci zatiaľ nedefinovali, či vydávajú podobné zvuky aj iné druhy. Niederová je však presvedčená, že takáto možnosť existuje. „Táto dokumentácia nám môže pomôcť začať počúvať žraloky a možno sa dozvieme zaujímavejšie veci o ich ekológii a spôsobe života v rôznych ekologických prostrediach,“ doplnila.