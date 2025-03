Vedci neverili vlastným očiam: V Tutanchamónovej hrobke odkryli 3000 rokov staré tajomstvo!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Hrobka legendárneho faraóna Tutanchamóna, objavená v roku 1922 britským archeológom Howardom Carterom, stále ukrýva tajomstvá. Hoci bola naplnená tisíckami vzácnych artefaktov, niektoré predmety dlhé roky unikali podrobnému preskúmaniu. Egyptológ Nicholas Brown z Yale University sa domnieva, že práve tieto prehliadané poklady môžu byť kľúčom k pochopeniu staroegyptských pohrebných rituálov. Podľa Browna hlinené podnosy a štyri trojmetrové drevené palice, umiestnené asi 1,5 metra od hlavy Tutanchamónovho sarkofágu, neboli len bežnými pohrebnými symbolmi.

Tvrdí, že zohrávali dôležitú úlohu v takzvanom osirianskom pohrebnom obrade, spojenom s bohom podsvetia Osirisom. „Bližšie skúmanie náboženského a archeologického kontextu artefaktov umožňuje úplne novú interpretáciu ich funkcie,“ uviedol v štúdii publikovanej v The Journal of Egyptian Archaeology. Brown predpokladá, že hlinené podnosy slúžili na rituálny nápoj – vodu z Nílu, ktorá bola považovaná za posvätnú a mohla symbolicky „oživiť“ zosnulého. „Voda bola pravdepodobne naliata ako obetný dar božstvu na počesť mŕtvych,“ vysvetlil. Drevené palice zas mohli predstavovať nástroje používané pri ceremónii „prebúdzania“ faraóna v posmrtnom živote.

Tento rituál, podľa Browna, môže byť najstarším dokladom svojho druhu v archeologických záznamoch. „Som presvedčený, že to, čo vidíme v Tutanchamónovej pohrebnej komore, je pravdepodobne najskoršie známe opakovanie tohto rituálu,“ povedal pre portál New Scientist. Hoci objav Carterovej expedície patrí medzi najväčšie v histórii, až dnes získavame hlbšie pochopenie o pohrebných praktikách starovekých Egypťanov. Tento nový výskum tak prináša ďalší kúsok do skladačky tajomstiev kráľovskej dynastie a posmrtného kultu faraónov.