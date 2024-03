Vedci odhalili zvrátené tajomstvo o Tutanchamonových rodičoch: V minulosti to bola bežná praktika!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najslávnejšieho faraóna starovekého Egypta stále obklopujú mnohé záhady. Analýza DNA však pomohla vniesť trochu svetla do jeho rodinného života s niekoľkými prekvapujúcimi výsledkami v dokumente BBC s názvom „Tutanchamon The Truth Uncovered“. Dallas Campbell, rozprávač dokumentu, povedal: „Výsledky DNA identifikovali členov Tutanchamonovej rodiny, ale odhalili aj niečo úplne neočakávané, keď porovnali DNA Tutanchamonvho otca Achnatona s DNA Tutanchamonovej matky.“

Identita Tutanchmaunovej matky je predmetom diskusie, no môže to byť jedna z troch žien: Kiya, kráľovná Nefertiti a žena známa iba ako „Mladšia dáma“. O prvých dvoch bolo známe, že boli manželkami Achnatona, ale egyptológovia tvrdia, že najpravdepodobnejším kandidátom je Mladšia dáma. Vedec, ktorý pracoval na štúdii publikovanej v časopise Journal of the American Medical Association, povedal: „Viete, že o týchto dvoch múmiách vám môžem povedať viac, a nielen to, že toto je otec a toto je matka. Ukázalo sa, že sú brat a sestra, čo bolo pre nás veľkým prekvapením.“

Výskumníci sa domnievajú, že starí kráľovskí členovia verili udržanie čistej línie a nechceli miešať kráľovskú a nekráľovskú krv. Faraóni boli považovaní za „Synov bohov“, takže sa nemali ženiť s „obyčajnými ľuďmi“. Moderná veda však napovedá, že príbuzenské kríženie zvyšuje riziko nežiaducich génov a zníženie genetickej diverzity. Tutanchamon nastúpil na trón vo veku iba osem alebo deväť rokov a pomáhali mu dvorania, ktorí radili jeho otcovi Achnatonovi. Kým viedol krajinu necelých 10 rokov, mladý kráľ sa stal jedným z najznámejších.