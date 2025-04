Kuriéra premkla hrôza: VIDEO Žena ťahala telo manžela po dlážke! Zrazu všetci vybuchli do smiechu

(Zdroj: TikTok/veronicamirgova1)

Kuriér, ktorý prišiel doručiť objednávku, zažil šokujúci moment, keď pred sebou zbadal ženu, ako ťahá po chodbe „mŕtve telo“ zabalené v plachtách, pokryté „krvou“. Veronika Mirgová z Coventry, West Midlands v Anglicku, sa rozhodla napodobniť trend z TikToku a zinscenovala desivý žart na nevinnom kuriérovi. Do role obete sa vžil jej 32-ročný partner Alexandru Ion, ktorého omotala posteľnou bielizňou a postriekala kečupom. Keď otvorila dvere, teatrálne oznámila vodičovi: „Zabila som ho“ a chladnokrvne sa ho spýtala, či by jej nepomohol „hodiť telo do kríkov“. Vodič okamžite ustúpil a vyhlásil: „Nechcem sa do toho miešať!“ až kým mu Veronika neprezradila, že ide o nevinný žart.

Mirgová, ktorá sa živí tvorbou obsahu, priznala, že jej partner spočiatku s nápadom nesúhlasil. „Najprv povedal nie, vraj by pri tom mohol niekto od strachu umrieť,“ uviedla pre denník Daily Star. „Ubezpečila som ho, že kuriérovi povieme pravdu, len čo začne panikáriť. A presne to sa stalo – stál tam s jedlom v rukách, úplne v šoku.“ Hoci mohol byť kuriér nahnevaný, napokon to vzal s humorom. „Keď sme mu prezradili, že je to len žart, rozosmial sa a povedal, že sme ho poriadne dostali,“ pokračovala Veronika. „Bolo mi ho ľúto, tak som mu dala sprepitné. Odvtedy nám už dvakrát doručil objednávku a vždy dostal aj malý bonus.“

Video, natočené v auguste 2024, si na TikToku pozrelo už viac ako osem miliónov ľudí. Reakcie boli rôzne – od pobavených komentárov až po špekulácie, ako by kuriér reagoval, keby bol žart ešte prepracovanejší. „Toto je to najlepšie, čo som na TikToku videl,“ napísal jeden z divákov. Ďalší sa zabával na kuriérovej reakcii: „Radšej odtiaľto vypadnem, kým nebudem ďalší!“ Tretí dodal: „Mali ste povedať, že telo patrí poslednému kuriérovi, ktorý doručil studené jedlo.“ Aj keď sa video stalo hitom, otázkou zostáva, či podobné žarty neprekračujú hranicu vtipu. Nie každý by totiž zareagoval so smiechom.