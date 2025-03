Amatérsky reštaurátor zohavil božie muky: Ľudia sa boja pozrieť na Pannu Máriu! Keď to uvidíte, pochopíte

(Zdroj: Facebook/Konserwator Zabytków)

Poľské úrady rozbehli vyšetrovanie v súvislosti s poškodením kultúrnej pamiatky pri dedine Studzionka v Sliezskom vojvodstve. Neznámy nadšenec sa bez povolenia pustil do „reštaurovania“ historických božích múk z roku 1820, no výsledok jeho práce vyvolal skôr šok než obdiv. Sochy Ježiša a Panny Márie dostali nový náter, ktorý nezodpovedá pôvodnému umeleckému štýlu. Ako informuje portál Notes from Poland, na nezvyčajnú renováciu upozornil anonymný užívateľ sociálnych sietí, ktorý zverejnil fotografie pomaľovaných sôch a sarkasticky poznamenal, že „reštaurátor“ pravdepodobne použil najlacnejšie farby z hobby obchodu. Jeho príspevok okamžite vyvolal vlnu reakcií, pričom viacerí diskutujúci prirovnali výsledok k lacnej záhradnej dekorácii.

Kolejny popis "dobrych chęci". Odnowiona przydrożna kapliczka z miejscowości Studzionka. Obiekt wpisany do rejestru... Posted by Konserwator Zabytków on Monday, March 17, 2025

Snímky premaľovaných sôch neskôr zdieľala aj odborníčka na ochranu pamiatok Monika Bogdanowská. Hoci priznala, že za týmto činom mohli stáť dobré úmysly, výsledok označila za jednoznačné poškodenie historického diela. Verejnosť na sociálnych sieťach si však servítku pred ústa nekládla. „Matka Božia je taká desivá, že sa na ňu bojím pozrieť,“ komentoval jeden z užívateľov. Ďalší jej podobu prirovnal k postavičke zo Simpsonovcov a objavili sa aj posmešné poznámky o „Márii po LSD“.

Poľská polícia teraz pátra po neznámom „umeleckom“ nadšencovi, ktorý im však pátranie výrazne uľahčil. Na dielo sa totiž podpísal iniciálami „J. Sk.“ a dokonca pridal aj dátum „júl 2024“. Ak sa ho podarí identifikovať, môže čeliť trestnému stíhaniu za vandalizmus, za ktorý hrozí až dvojročné väzenie.