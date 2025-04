Pracujete v týchto odvetviach? Môžete si vydýchnuť: Kvôli umelej inteligencii o prácu určite neprídete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S rozmachom platforiem ako ChatGPT či Grok od Elona Muska sa umelá inteligencia čoraz viac zapája do pracovného procesu, pričom mnohé firmy už dnes využívajú AI na nábor nových zamestnancov. Podľa výskumu HR Technologies UK až 80 percent zamestnávateľov sa plánuje v budúcnosti spoliehať na AI pri výberových konaniach. Hrozba nie je len teoretická – výskum spoločnosti Goldman Sachs odhaduje, že umelá inteligencia by mohla nahradiť až 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok už do roku 2030, uvádza denník The Telegraph. Týka sa to najmä administratívnych a analytických pozícií, kde môže AI prevziať rutinné úlohy.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci z pracovného portálu Adzuna analyzovali dáta OECD a Goldman Sachs, aby určili profesie, ktoré sú najviac ohrozené. Zároveň identifikovali aj tie, ktoré sú pred nástupom AI relatívne bezpečné. Podľa ich zistení majú najväčšiu istotu špecializované lekárske profesie, ako sú chirurgovia, zubári, psychológovia, fyzici či dermatológovia. Naopak, medzi menej ohrozené patrí aj manuálna práca, kde AI nemá fyzické schopnosti nahradiť ľudí. Inštalatéri, pokrývači, obkladači, vodiči žeriavov či deratizéri sa zatiaľ nemusia obávať straty zamestnania. Zaujímavosťou je, že v bezpečí sú aj kurátori múzeí, tesári či manželskí poradcovia.

Janine Chamberlinová, vedúca britskej pobočky LinkedIn, upozorňuje, že podobný vývoj sme už zažili s nástupom internetu. „Pred dvoma desaťročiami vznikli úplne nové pracovné pozície súvisiace s internetom. Dnes sa deje to isté s AI. A čoskoro príde ďalšia vlna zmien,“ uviedla pre portál LADBible. Odporcovia AI sa už začínajú ozývať. Príkladom je štrajk hollywoodskych hercov združených v odborovej organizácii SAG-AFTRA, ktorý vypukol aj kvôli obavám z generatívnej umelej inteligencie. Odborníci preto očakávajú, že diskusia o dopade AI na pracovný trh bude v nasledujúcich rokoch ešte intenzívnejšia.